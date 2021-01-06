Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 6 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 37358 заболевших COVID-19, 33745 человек выздоровели и 670 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 18391 человек, 151 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2365 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 34993 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 244 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 1243), Кандалакшском районе (+25, всего 2424), Печенгском районе (+13, всего 1705), ЗАТО Видяево (+2, всего 82), Кировске (+5, всего 550), Апатитах (+21, всего 1159), Оленегорске (+19, всего 1825), Мончегорске (+3, всего 2510).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 18391 случайСевероморск - 3692 случаяМончегорск – 2510 случаевБелокаменка - 2365 случаевКандалакшский район – 2424 случаяОленегорск – 1825 случаевПеченгский район - 1705 случаевКольский район - 1243 случаяАпатиты – 1159 случаевКовдорский район - 670 случаевКировск – 550 случаевЛовозерский район - 527 случаевТерский район – 176 случаевЗАТО Видяево - 82 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 18391Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 179Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2424Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1159 и 550 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1243 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Летальные исходыСогласно данным оперативного штаба, число умерших от коронавируса в Мурманской области на 5 января 2021 года составило 670 человек. Четыре пациента скончались от опасной инфекции за минувшие сутки.Не смотря на то, что прирост летальных исходов в Мурманской области снизился, Заполярье все еще занимает третье место по количеству смертей от ковида среди других регионов. На 100 тысяч человек у нас приходится 89 умерших. Обгоняет в этом показателе только Москва и Санкт-Петербург.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru