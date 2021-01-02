Последние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 29 декабря 2020 года.28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Поиски продолжались даже ночью, несмотря на сильный ветер и высокие волны, а также тот факт, что в условиях полярной ночи в районе Новой Земли стемнело еще днем. Но ни тел, ни гидрокостюмов, ни спасательных плотов (а их на ярусолове должно было быть два) не обнаружено. Активную фазу поисковой операции завершили 30 декабря.- Мы отпускаем суда, которые были привлечены к поисково-спасательной операции. Они вернутся в места своего пребывания. В пассивном режиме акваторию Баренцева моря будут обследовать проходящий морской транспорт. Обследованием дна у места кораблекрушения займется морской буксир от Росрыболовства, - рассказал \\"КП\\" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Напомним: в порт Мурманск \\"Онега\\" пришла 9 декабря из Архангельской области, где зарегистрирована компания-судовладелец. 13 декабря «Онега» ушла в Киркенес, где пополнила запасы и прошла проверку местными службами.- Судно из порта Киркенес пошло на промысел. Его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии. Сейчас соответствующие структуры проводят проверочные мероприятия - это контроль федерального уровня, будут установлены детали. Но, исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствовавших выходу в море, не было, - сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».29 декабря в Мурманской области объявлен день траура по погибшим морякам ярусолова. По всему региону были приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.Правительство Мурманской области сразу приняло решение поддержать тех, кто потерял в тот страшный день кормильцев - по миллиону рублей получили семьи погибших моряков и 500 тысяч - семья пострадавшего помощника капитана Владислава Буторина.- 12 из 15 семей погибших на борту траулера «Онега» рыбаков-мурманчан уже получили материальную поддержку из резервного фонда Мурманской области по 1 миллиону рублей. Еще трем семьям средства будут перечислены, как только они подадут заявления. Кроме того, по заявлению получит 500 тысяч рублей выживший в катастрофе второй помощник капитана Владислав Буторин, - сообщили в правительстве Мурманской области.Как стало известно \\"КП\\", утром 1 января 2021 года двух спасенных моряков - Владислава Буторина и Руслана Катюхина - доставили в Мурманск. Они прибыли на борту траулера \\"Войково\\". Их будут опрашивать следователи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с затонувшего в Баренцевом море судна \\"Онега\\". По словам очевидцев, проблем на ярусолове хватало задолго до трагедии [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru