28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.29 декабря в Мурманской области объявлено днем траура по погибшим морякам ярусолова. Сегодня по всему региону будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.- Мурманская область скорбит. В нашем регион объявлен день траура. Это горе не только для семей, но всего города и Севера. Наши моряки не вернулись домой... От имени всех северян приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы окажем необходимую поддержку : каждая семья получит по одному миллиону рублей. Кроме того дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших, - сообщил губернатор Андрей ЧибисНа месте крушения «Онеги» продолжаются поисковые работы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru