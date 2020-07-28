Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 июля 2020 года: выздоровевших становится больше, заболевших - меньше
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 9627 заболевших COVID-19, 5275 человек выздоровели и 68 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца эпидемии. В городе-герое уже заболели 4794 человека. Только 124 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохраняется вот уже несколько дней.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 7330 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 158 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+18, всего 770), Печенгском районе (+4, всего 274), Мончегорске (+9, всего 404), Ковдорском районе (+2, всего 87), Оленегорске (+1, всего 69).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 4794 случаев
Белокаменка - 2297 случаев
Североморск - 770 случая
Мончегорск – 404 случаев
Кольский район - 362 случая
Печенгский район - 274 случаев
Апатиты – 236 случаев
Кировск – 145 случаев
Кандалакшский район – 92 случая
Ковдорский район - 87 случай
Оленегорск – 69 случаев
Ловозерский район - 25 случаев
Полярный – 21 случай
Терский район – 19 случаев
ЗАТО Видяево - 16 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 4794
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 19
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 92
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 238 и 146 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 362 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
В положительную сторону
Пусть пока в Мурманской области эпидситуация непростая, все же наблюдается положительная динамика. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, число выздоровевших пациентов растет, а число заболевших коронавирусом - уменьшается.
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