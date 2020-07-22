Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 июля 2020 года: какие бесплатные противовирусные лекарства дают больным

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 8616 заболевших COVID-19, 4471 человек выздоровели и 55 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск выбился в лидеры в коронавирусном рейтинге Заполярья и стремиться нарастить отрыв. В городе-герое уже заболели 4082 человека. Только 66 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже десять дней. Однако 21 июля там снова выявили 2 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 6319 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 172 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 327), Североморске (+85, всего 659), Мончегорске (+9, всего 371), Печенгском районе (+1, всего 229) и Кировске (+4, всего 229).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4082 случая

Белокаменка - 2297 случаев

Североморск - 659 случаев

Мончегорск – 371 случай

Кольский район - 327 случаев

Печенгский район - 229 случаев

Апатиты – 227 случаев

Кировск – 139 случая

Кандалакшский район – 79 случаев

Ковдорский район - 78 случаев

Оленегорск – 55 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 16 случаев

ЗАТО Видяево - 14 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус продолжает по Кольскому полуострову.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4082

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 66 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 79

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 227 и 139 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 327 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 10 новых заболевших.

Бесплатные лекарства

В июле жители Мурманской области стали получать бесплатные лекарства как от коронавируса, так и от ОРВИ.

- Бесплатно выдаются два противовирусных препарата: умифеновир и рекомбинантный интерферон альфа, рекомендованные Минздравом России для лечения CoViD-19 на дому. Препараты назначает и выдаёт врач или фельдшер во время посещения пациента на дому, никуда за бесплатными лекарствами идти не нужно, — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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