Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 июля 2020 года: какие бесплатные противовирусные лекарства дают больным
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 8616 заболевших COVID-19, 4471 человек выздоровели и 55 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск выбился в лидеры в коронавирусном рейтинге Заполярья и стремиться нарастить отрыв. В городе-герое уже заболели 4082 человека. Только 66 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже десять дней. Однако 21 июля там снова выявили 2 заболевших.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 6319 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 172 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 327), Североморске (+85, всего 659), Мончегорске (+9, всего 371), Печенгском районе (+1, всего 229) и Кировске (+4, всего 229).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 4082 случая
Белокаменка - 2297 случаев
Североморск - 659 случаев
Мончегорск – 371 случай
Кольский район - 327 случаев
Печенгский район - 229 случаев
Апатиты – 227 случаев
Кировск – 139 случая
Кандалакшский район – 79 случаев
Ковдорский район - 78 случаев
Оленегорск – 55 случаев
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 16 случаев
ЗАТО Видяево - 14 случаев
Терский район – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус продолжает по Кольскому полуострову.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 4082
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 66 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 7
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 79
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 227 и 139 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 327 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 10 новых заболевших.
Бесплатные лекарства
В июле жители Мурманской области стали получать бесплатные лекарства как от коронавируса, так и от ОРВИ.
- Бесплатно выдаются два противовирусных препарата: умифеновир и рекомбинантный интерферон альфа, рекомендованные Минздравом России для лечения CoViD-19 на дому. Препараты назначает и выдаёт врач или фельдшер во время посещения пациента на дому, никуда за бесплатными лекарствами идти не нужно, — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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