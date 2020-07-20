Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 84 тяжелых пациентов 19 подключены к ИВЛ»

20 Июль 2020 2020-07-20T10:07:22+03:00

Дмитрий Панычев рассказал о том, как лечат пациентов с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области

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Ситуация с коронавирусом остается тревожной, хотя и стабильной. Вот уже который день в Мурманской области подтверждают с завидным постоянством не меньше 162 новых случаев новой коронавирусной инфекции.

- В Заполярье новой коронавирусной инфекцией заболели 8444 человека. Выздоровели 4754 пациента, 51 летальный исход. 901 человек проходит лечение в стационарах. Со средней тяжестью течения – 44%. 84 человека тяжелых – это 9%. К аппаратам ИВЛ подключено 19. И порядок 60% из госпитализированных с внебольничной пневмонией, - рассказал о состоянии заболевших COVID-19 министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Под амбулаторным наблюдением находится 2494 человека с бессимптомными или легкими формами коронавируса. Из них подавляющее большинство 1837 пациентов – в Мурманске

По данным чиновника, из 1046 развернутых коек 197 свободны. Работают 9 патронажных бригад, 44 бригады скорой медицинской помощи, из которых 16 – для пациентов с COVID-19. Активно работает WhatsApp-приемная – ежедневно сотрудники минздрава принимают до сотни обращений.

- За минувшие выходные осмотрены выездными патронажными бригадами 935 человек с COVID-19 и 534 – с ОРВИ. Бесплатные противовирусные лекарства выданы 325 северянам, - отметил министр.

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