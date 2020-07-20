2020-07-20T11:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области

Последние новости о погибших от коронавируса в Мурманской области на 20 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 42.В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 42.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число жертв коронавируса в Мурманской области составляет 52 человека. За последние сутки COVID-19 сгубил трех человек. Сейчас оперативный штаб при правительстве региона рассказал подробности об умерших.

20 июля оперативный штаб рассказал о последних трех жертвах опасной инфекции.

- Скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 49 до 74 лет. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — атеросклероз, гипертония. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев утром 20 июля сообщал о 51 погибшем. Всего коронавирусом в регионе заразились 8444 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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