Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие отделения мурманских больниц закрыты на карантин
Коронавирус все больше и больше одолевает жителей Мурманской области, в том числе врачей и пациентов больниц, у которых изначально подозрений на COVID-19 не было. «КП» выяснила, какие отделения мурманских медучреждений сейчас закрыты на карантин, и возможно ли сейчас получить плановую помощь.
Мурманский областной клинический многопрофильный центр и медсанчасть «Севрыба»
Как рассказали «КП», мурманский многопрофильный центр сейчас оказывает плановый прием, но с соблюдением мер безопасности. То же самое касается и медсанчасти «Севрыба».
- Плановый прием осуществляется, однако пациенты должны не позднее, чем за неделю до плановой госпитализации, пройти тест на коронавирус. Если у человека он будет отрицательный, а также будут отсутствовать признаки респираторных заболеваний, то мы его принимаем, - сообщили в медучреждении.
Однако работают не все отделения. Как отметила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, роддом №1 в Мурманске, который относится к МОКМЦ, досрочно закрыли на помывку, чтобы предупредить распространение коронавируса. Родильный дом №3 тоже временно не принимает пациенток – учреждение перепрофилировали для рожениц с коронавирусом.
Беременным нужно обращаться в Мурманский перинатальный центр. Он был закрыт на карантин, так как у медработников обнаружили опасную инфекцию, а сейчас снова открыл свои двери.
Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина
Сразу в нескольких отделениях главной ковидной больницы Заполярья нашли зараженных, поэтому плановый прием пациентов полностью остановлен.
Где еще нашли коронавирус
Терапевтическое отделение Кандалакшской центральной районной больницы закрыто на карантин. Коронавирус обнаружили у 20 медиков и пациентов. Плановая помощь не оказывается, только экстренная.
Мурманская детская клиническая больница – коронавирус выявили у сотрудников медучреждения. Больница работает в штатном режиме, за исключением оказания плановой медицинской помощи по профилям «детская хирургия» и «оториноларингология». Экстренная и неотложная медицинская помощь в учреждении оказывается в полном объеме.
Всего в Мурманской области заражены COVID-19 32 врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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