2020-07-03T12:52:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие отделения мурманских больниц закрыты на карантин

Мы узнали, где можно получить плановую помощь, а где - только экстренную
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Из-за коронавируса плановый прием доступен не везде. Фото: правительство МОИз-за коронавируса плановый прием доступен не везде. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

Коронавирус все больше и больше одолевает жителей Мурманской области, в том числе врачей и пациентов больниц, у которых изначально подозрений на COVID-19 не было. «КП» выяснила, какие отделения мурманских медучреждений сейчас закрыты на карантин, и возможно ли сейчас получить плановую помощь.

Мурманский областной клинический многопрофильный центр и медсанчасть «Севрыба»

Как рассказали «КП», мурманский многопрофильный центр сейчас оказывает плановый прием, но с соблюдением мер безопасности. То же самое касается и медсанчасти «Севрыба».

- Плановый прием осуществляется, однако пациенты должны не позднее, чем за неделю до плановой госпитализации, пройти тест на коронавирус. Если у человека он будет отрицательный, а также будут отсутствовать признаки респираторных заболеваний, то мы его принимаем, - сообщили в медучреждении.

Однако работают не все отделения. Как отметила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, роддом №1 в Мурманске, который относится к МОКМЦ, досрочно закрыли на помывку, чтобы предупредить распространение коронавируса. Родильный дом №3 тоже временно не принимает пациенток – учреждение перепрофилировали для рожениц с коронавирусом.

Беременным нужно обращаться в Мурманский перинатальный центр. Он был закрыт на карантин, так как у медработников обнаружили опасную инфекцию, а сейчас снова открыл свои двери.

Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина

Сразу в нескольких отделениях главной ковидной больницы Заполярья нашли зараженных, поэтому плановый прием пациентов полностью остановлен.

Где еще нашли коронавирус

Терапевтическое отделение Кандалакшской центральной районной больницы закрыто на карантин. Коронавирус обнаружили у 20 медиков и пациентов. Плановая помощь не оказывается, только экстренная.

Мурманская детская клиническая больница – коронавирус выявили у сотрудников медучреждения. Больница работает в штатном режиме, за исключением оказания плановой медицинской помощи по профилям «детская хирургия» и «оториноларингология». Экстренная и неотложная медицинская помощь в учреждении оказывается в полном объеме.

Всего в Мурманской области заражены COVID-19 32 врача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 июля 2020 года: закроют ли Мурманск на карантин. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Коронавирус в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол
Погода в Мурманске 3, 4 и 5 июля 2020 года: на выходных в Мурманской области будет тепло
На реабилитацию 9-летнего мальчика из Апатитов надо собрать 111 тысяч рублей
В Мурманской области школьники сдают ЕГЭ с соблюдением мер безопасности
В Мурманской области официально запретили охоту на северного оленя
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в больнице Кандалакши 20 работников и пациентов заразились коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 3 июля 2020 года составило 18 человек
Жительница Мурманска требует с девочки, избившей ее дочь, полмиллиона рублей
В Мурманске на помойку выкинули гроб
На памятник оленетранспортным батальонам выделили грант из бюджета Мурманской области
Стали известны подробности по найденному телу мужчины на улице Шабалина в Мурманске
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис об итогах голосования по поправкам в Конституции
Губернатор Мурманской области о том, когда откроют кафе и кинотеатры
Владельца турбазы под Апатитами, который стрелял в полицейских, заключили под стражу
В Мурманске на улице Шабалина обнаружили труп мужчины
8 преступлений за 8 иностранцев: житель Мурманска получил условный срок за фиктивную прописку приезжих
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в каких больницах региона выявили врачей с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: три больных коронавирусом в находятся в тяжелом состоянии
Погода в Мурманске 2, 3 и 4 июля 2020 года: в Мурманской области будет тепло, но дождливо
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему не носит маску
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Не жалею, что мы провели Парад Победы"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Мурманск не закроем!"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: пациентов легкой формой болезни лечат на дому
Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, из-за чего в Мурманске случилась вспышка коронавируса
Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, сколько продлится рост числа заболевших коронавирусом