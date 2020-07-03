Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в больнице Кандалакши 20 работников и пациентов заразились коронавирусом
В Мурманской области изменили систему тестирования населения. Как уточнила глава Роспотребнадзора региона Лена Лукичева, чаще стали проверять медицинских работников, как наиболее подверженных угрозе заражения коронавирусом. И это дает свои плоды: в больницах одно за другим закрываются отделения, где нашли больных сотрудников.
На этой неделе стало известно, что вспышка коронавируса случилась в Кандалакшской ЦРБ. Сейчас стали известны подробности.
- В целом по району на сегодняшний день установлено 46 случаев. Более 20 последних результатов - 9 и 12 за последние два дня - зафиксированы у персонала и пациентов терапевтического отделения Кандалакшский ЦРБ, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.
Было проведено эпидрасследование, чтобы установить всех, кто контактировал с больными. Таким набралось 30 человек, всех поместили на обсервацию. Это жители Кандалакши, Нивского, Алакуртти и Зеленоборского. Терапевтическое отделение больницы закрыли на карантин: плановых пациентов не принимают, только экстренных.
Глава Кандалакщи и Кандалакшского района о ситуации в местной больнице.Автор: администрация Кандалакшского района
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 июля 2020 года: закроют ли Мурманск на карантин. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 июля 2020 года (Подробности)
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 3 июля 2020 года составило 18 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 июля 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»