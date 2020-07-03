2020-07-03T11:39:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в больнице Кандалакши 20 работников и пациентов заразились коронавирусом

Терапевтическое отделение Кандалакшской ЦРБ закрыто на карантин [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Терапевтическое отделение Кандалакшской ЦРБ закрыто на карантин.Терапевтическое отделение Кандалакшской ЦРБ закрыто на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области изменили систему тестирования населения. Как уточнила глава Роспотребнадзора региона Лена Лукичева, чаще стали проверять медицинских работников, как наиболее подверженных угрозе заражения коронавирусом. И это дает свои плоды: в больницах одно за другим закрываются отделения, где нашли больных сотрудников.

На этой неделе стало известно, что вспышка коронавируса случилась в Кандалакшской ЦРБ. Сейчас стали известны подробности.

- В целом по району на сегодняшний день установлено 46 случаев. Более 20 последних результатов - 9 и 12 за последние два дня - зафиксированы у персонала и пациентов терапевтического отделения Кандалакшский ЦРБ, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Было проведено эпидрасследование, чтобы установить всех, кто контактировал с больными. Таким набралось 30 человек, всех поместили на обсервацию. Это жители Кандалакши, Нивского, Алакуртти и Зеленоборского. Терапевтическое отделение больницы закрыли на карантин: плановых пациентов не принимают, только экстренных.

Глава Кандалакщи и Кандалакшского района о ситуации в местной больнице.Автор: администрация Кандалакшского района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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