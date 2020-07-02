Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в каких больницах региона выявили врачей с коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T15:17:11+03:00

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- Коронавирус никуда не делся, он будет с нами, - не раз говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В регионе число заболевших уже близится к 6 тысяч, в лидерах - Белокаменка и Мурманск. Особенно подвержены COVID-19 медработники, которые в буквальном смысле слова каждый день рискуют своими жизнями.

- Высокую насторженность у нас вызывает ситуация с медрабтникам. Нельзя допустить, чтобы они болели и несли инфекцию в учрежения. Поэтому мы переформатировали тестирование: стали меньше тестировать население в целом, например, работником торговли, транспорта и сделали основной акцент на медработников. Увеличили плотность и охват медучрежений, где создано наибольшее количество ковидных коек, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Речь идет в том числе об областной больнице, детской клинической и роддомах. И такое тестирование дает свои плоды. С 19 июня по 1 июля 20 работников с COVID-19 выявили в областной больнице (10 во время скрининга и столько же обратились за помощью из-за симптомов), еще пятерых выявили в детской клинической больнице, причем один сотрудник не имел симптомов.

- Пациенты при этом не заболели. Также первый роддом в Мурманске досрочно закрыли на помывку, чтобы предупредить негативные последствия, - уточнила Лена Лукичева.

Еще семь медработников заболели COVID-19 в Северомоской ЦРБ. Все они отстранены от работы на время лечения. В отделениях, где обнаружили больных с коронавирусом, приостанавливается плановая госпитализация, принимают только экстренных пациентов.

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