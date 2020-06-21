Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 июня 2020 года: 1100 зараженных, 9 умерших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 66 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4346 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+47). Всего диагноз поставили 1100 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2054 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+2, всего 210), Кольском районе (+5, всего 99), Апатитах (+3, всего 182), Кировске (+1,всего 114), Печенгском районе (+5, всего 75) и Североморске (+3, всего 176).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Оленегорске - 27 зараженных, Кандалакшском районе - 22, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3020 человек. Общее количество летальных исходов - 9.

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