Смягчение ограничений для предпринимателей и бизнеса из-за коронавируса в Мурманской области: последние новости на 20 июня 2020 года

Последние месяцы предпринимателям заполярного региона приходилось очень непросто. Из-за коронавируса закрылись практические все заведения. Не так давно разрешили с ограничениями и не во всех муниципалитетах работать парикмахерским, фитнес-залам, баням и саунам, а также мини-гостиницам и турбазам. Однако, даже несмотря на материальную поддержку регионального правительства, бизнес терпит серьезные убытки.

Но не все так плохо. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в ближайшее время предпринимателей ждет смягчение ограничений.

- Так как мы преодолели коронавирусные очаги в Белокаменке, а также в Апатитах и Кировске, время переходить к третьему этапу снятия ограничений. С 22 июня в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Кольском районе открываются непродовольственные магазины, площадью до 400 квадратных метров, а также фитнес-залы. Последние будут работать с загрузкой до 50% от максимальной вместимости, - отметил глава заполярного региона.

Тоже самое касается и Апатитов с Кировском. В этих городах сняли ограничения на выезд, но сохранили особый пропуск на въезд. Здесь также откроются спортивные залы и непродовольственные магазины.

Однако, как подчеркнул губернатор, до 1 июля послаблений в части заведений общепита не предусматривается. То есть, рестораны и кафе пока остаются закрыты.

Есть и хорошие новости. Так, пострадавшие от карантина и самоизоляции предприниматели смогут рассчитывать на повторную материальную поддержку от регионального правительства.

- Мы решили сохранить те выплаты, которые получают индивидуальные предприниматели на себя и на зарплату своим работникам, - сообщил глава региона.

Также до конца августа продлены общественные работы, чтобы дать возможность зарабатывать тем, кто из-за коронавируса остался без гроша в кармане.

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