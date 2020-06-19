В Мурманске пропавшую год назад 13-летнюю школьницу расчленили и сожгли

13-летняя Милена Ф. из Мурманска пропала 11 марта прошлого года. Случилось это сразу после скандала, прогремевшего на всю область, девочка вместе с подругами избила сверстницу, с которой училась в одной школе. Многие связывали исчезновение Милены с этим случаем, мол, спряталась, чтобы не понести наказание. Но правда оказалась страшнее.

Оказалось, что девочка погибла в марте 2019 года. Все это время, пока по сети распространялись листовки с просьбами помочь ее найти, уже велось расследование ее убийства.

11 марта Милена встретилась с 41-летним знакомым своей матери возле его дома. Между ними случился конфликт, и мужчина убил школьницу. А потом решил, что тело надо спрятать.

- Обвиняемый расчленил тело, сложил в сумку его части, которые впоследствии сжег в нежилом помещении, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, сжечь тело мужчина попытался в арендуемом гараже. А убивал девочку колюще-режущим предметом. Напомним, что сразу после исчезновения Милены было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство малолетнего». Кстати, подозреваемый в этом до сих пор не признает свою вину, хотя материалы расследования уже переданы в Мурманский областной суд для назначения уголовного дела к рассмотрению.

Девочку убили через два дня после ее побега из дома.Фото: из архива героя публикации

Подробности убийства школьницы пока не разглашаются в интересах следствия: мужчина до сих пор не признает свою вину.

Сама Милена стала фигурантом расследования по факту избиения девочки, которое случилось в октябре 2018 года (дела были возбуждены по пункту «г» части 2 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору» и по пункту «а» части 2 статьи 163 «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Тогда Ф. вместе с подругами устроила травлю, а пострадавшая пятиклассница в итоге получила ожоги от сигарет и переломы ребер.

Милена не в первый раз уходила из дома, ранее она пропадала сразу после того, как история с избиением стала достоянием общественности. Да и в марте 2019-го сбежала от родителей не случайно: именно в это вреся суд постановил, как наказать жестоких подружек. Перед этим Милена записала видео, в котором извинялась за содеянное. Трех участниц избиения суд отправил в Мончегорский Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, Милене приговор тогда не вынесли, т.к. она пропала.

Кстати, обвиняемого в убийстве Ф., будут судить еще по одной статье. Как рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области, 15 января 2019 года он напал на 44-летнюю женщину в одном из домов Октябрьского округа. Он выхватил у жертвы сумку, а когда северянка потеряла равновесие и упала, несколько раз ударил ее по голове.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности, - уточнила Алина Александрович.

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