Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 2 июня 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших
Лето коронавирусу не помеха. И ежедневная сводка оперативного штаба Мурманской области лучшее тому подтверждение. К счастью, в ЗАТО Видяево, Заозерске и Островном по-прежнему нет ни одного заболевшего. Чего нельзя сказать об остальной территории Кольского полуострова.
В Мурманской области COVID-19 диагностировали у 3296 человек. 2192 пациента заполярные медики смогли излечить от коварной инфекции. Однако жертвами коронавируса все же стали 7 северян.
Большая часть заболевших по-прежнему приходится на масштабную стройку в Белокаменке – 2281 случай. Однако вот уже несколько дней там не выявляют новых инфицированных. В остальных очагах коронавирус подхватили 1015 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 463 случая
Апатиты – 167 случаев
Кировск – 97 случаев
Североморск – 83 случая
Мончегорск – 65 случаев
Печенгский район - 44 случая
Кольский район – 41 случай
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 10 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Терский район – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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