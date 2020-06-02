2020-06-02T14:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 2 июня 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает свою прогулку по Мурманской области.Коронавирус продолжает свою прогулку по Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Лето коронавирусу не помеха. И ежедневная сводка оперативного штаба Мурманской области лучшее тому подтверждение. К счастью, в ЗАТО Видяево, Заозерске и Островном по-прежнему нет ни одного заболевшего. Чего нельзя сказать об остальной территории Кольского полуострова.

В Мурманской области COVID-19 диагностировали у 3296 человек. 2192 пациента заполярные медики смогли излечить от коварной инфекции. Однако жертвами коронавируса все же стали 7 северян.

Большая часть заболевших по-прежнему приходится на масштабную стройку в Белокаменке – 2281 случай. Однако вот уже несколько дней там не выявляют новых инфицированных. В остальных очагах коронавирус подхватили 1015 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 463 случая

Апатиты – 167 случаев

Кировск – 97 случаев

Североморск – 83 случая

Мончегорск – 65 случаев

Печенгский район - 44 случая

Кольский район – 41 случай

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 10 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Терский район – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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