2020-06-01T17:17:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка

Выплаты пострадавшим от эпидемии предпринимателям продолжатся и в июне
Елена МОЛОДЦОВА
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Бизнесу помогут удержаться на плаву.Бизнесу помогут удержаться на плаву.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первая апрельская нерабочая неделя, объявленная правительство России из-за надвигающейся пандемии коронавируса, для некоторых порядком затянулась. В Мурманской области ряд предпринимателей не сможет вернуться к работе как минимум до 15 июня – ведь число заболевших продолжает расти.

- Несмотря на коронавирус, у нас одна из самых открытых экономик в стране. Судя по рейтингу, закрыто всего 5% экономики – это малый и средний бизнес – при среднероссийском показателе 17%, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Тем не менее, мы точно понимаем, что надо продолжить выплаты бизнесу, который пострадал от эпидемии. В том числе и тем предприятия, которые из-за не до конца отмененных ограничительных мер пока еще находятся в режиме ожидания.

Поэтому в июне предприниматели из перечня пострадавших отраслей продолжат получать выплаты. Кроме того, вводится критерий по контролю за снижением выручки – если бизнес не попадает в перечень пострадавших ОКВЭД, но не может работать из-за ограничений и теряет выручку, то ему тоже протянут руку помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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