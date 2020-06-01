Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая апрельская нерабочая неделя, объявленная правительство России из-за надвигающейся пандемии коронавируса, для некоторых порядком затянулась. В Мурманской области ряд предпринимателей не сможет вернуться к работе как минимум до 15 июня – ведь число заболевших продолжает расти.

- Несмотря на коронавирус, у нас одна из самых открытых экономик в стране. Судя по рейтингу, закрыто всего 5% экономики – это малый и средний бизнес – при среднероссийском показателе 17%, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Тем не менее, мы точно понимаем, что надо продолжить выплаты бизнесу, который пострадал от эпидемии. В том числе и тем предприятия, которые из-за не до конца отмененных ограничительных мер пока еще находятся в режиме ожидания.

Поэтому в июне предприниматели из перечня пострадавших отраслей продолжат получать выплаты. Кроме того, вводится критерий по контролю за снижением выручки – если бизнес не попадает в перечень пострадавших ОКВЭД, но не может работать из-за ограничений и теряет выручку, то ему тоже протянут руку помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне. Законопроект еще должны одобрить депутаты регионального парламента (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Кировска и Апатитов со второй попытки разрешили ездить в отпуск. Какие документы надо иметь при себе, чтобы выехать из этих городов на лето, и надо ли получать разрешение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU