В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Заполярья продолжают поддерживать население, которая страдает от коронавируса не только физически, но и материально. Режим самоизоляции сильно ударил по кошельку северян.

- Принято решение об индексации социальных выплат. Соответствующий законопроект я уже подписал. Принципиально важно сделать это не осенью, в октябре, а сейчас, в июне. Поскольку необходимость сидеть дома из-за коронавируса людям старшего поколения серьезно бьет по кошельку, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Законопроект 1 июня поступит на рассмотрение в Мурманскую областную Думу. Глава региона уверен, что депутаты его поддержат и уже попросил их как можно оперативнее рассмотреть представленный документ.

- В любом случае этот закон будет действовать с 1 июня. На индексацию социальных выплат потребуется выделить из бюджета 120 миллионов рублей, - подчеркнул Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Кировска и Апатитов со второй попытки разрешили ездить в отпуск. Какие документы надо иметь при себе, чтобы выехать из этих городов на лето, и надо ли получать разрешение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU