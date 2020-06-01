В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне
Власти Заполярья продолжают поддерживать население, которая страдает от коронавируса не только физически, но и материально. Режим самоизоляции сильно ударил по кошельку северян.
- Принято решение об индексации социальных выплат. Соответствующий законопроект я уже подписал. Принципиально важно сделать это не осенью, в октябре, а сейчас, в июне. Поскольку необходимость сидеть дома из-за коронавируса людям старшего поколения серьезно бьет по кошельку, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Законопроект 1 июня поступит на рассмотрение в Мурманскую областную Думу. Глава региона уверен, что депутаты его поддержат и уже попросил их как можно оперативнее рассмотреть представленный документ.
- В любом случае этот закон будет действовать с 1 июня. На индексацию социальных выплат потребуется выделить из бюджета 120 миллионов рублей, - подчеркнул Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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