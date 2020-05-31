Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 мая 2020 года: 3181 заболевший и 2034 выздоровевших
По последним данным регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в Мурманской области диагноз COVID-19 поставили 3181 человеку. При этом вылечились уже 2034 пациента, а семь умерли от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Лечение в больницах сейчас проходят 1140 человек.
С большим облегчением можно сказать, что в Белокаменке стабилизировалась ситуация. За 29 мая здесь не выявили ни одного больного. Всего здесь COVID-19 поставили 2281 человеку.
- В вахтовом городке, где живет и работает более девяти тысяч человек, был проведен целый комплекс противоэпидемических и медицинских мероприятий. Удалось сначала локализовать очаг, а потом и остановить распространение болезни. Многие заболевшие в Белокаменке переносят болезнь бессимптомно и в легкой форме. Решительные действия и весь комплекс мер позволили остановить распространение коронавируса в Белокаменке. Белокаменка больше не является очагом, специалисты Роспотребнадзора планируют в скором времени снять с площадки карантин, - сообщили в оперативном штабе.
А вот в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной. За минувшие сутки в Мурманске выявили 25 новых случаев и общее число зараженных достигло 395 человек.
Также новые случаи выявлены в Мончегорске (+8, всего 50), Апатитах (+5, всего 160), Кировске (+3, всего 97) и Североморске (+4, всего 69). Другие муниципалитеты ведут себя куда более сдержанно: в Кольском районе – 39, Печенгском районе – 38, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.
В Апатитах и Кировске с 30 мая вводятся электронные пропуска. А с 15 июне в Мурманской области начинается оздоровительная кампания для детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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