2020-05-28T23:10:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 29 мая 2020 года: 333 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 29 мая 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В некоторых городах Мурманской области обстановка с коронавирусом ухудшается.В некоторых городах Мурманской области обстановка с коронавирусом ухудшается.Фото: Иван МАКЕЕВ
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После очередного рекорда коронавируса на просторах Заполярья остается только надеяться, что к следующей отметке эпидемия все же успокоится и до 4000 зараженных просто не дойдет. Правда, надежда весьма призрачна, ведь от 2000 до 3000 инфицированных прошел всего 21 день.

Да и вспышка в самом Мурманске не утихает. Вместе со всей областью он взял новый рекорд, преодолев планку в три сотни зараженных. Итак, в столице Заполярья 333 заболевших (+26 за сутки), а всего на Кольском полуострове – 3076 (+46 за сутки). Таковы обновленные данные оперативного штаба Мурманской области.

В Белокаменке ситуация хоть и стабилизировалась, но окончательно остановить рост числа заболевших пока не удалось. За сутки выявлено 4 случая, а всего заражено 2280 рабочих. На остальной территории региона инфицированы 796 человек.

Также новые случаи опасного вируса подтвердили в Апатитах (+4 за сутки, всего 150), Кировске (+5 за сутки, всего 94), Североморске (+2 за сутки, всего 61), Мончегорске (+3 за сутки, всего 29), Кольском (+2 за сутки, всего 39) и Терском (+1 за сутки, всего 1) районах.

В других муниципалитетах пока все стабильно: в Печенгском районе по-прежнему 38 заболевших, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Но есть и хорошие новости. Жителям, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, ее перенесут на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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