Из журналистов в дворники: как сотрудники газеты в Апатитах выживают в период эпидемии коронавируса

Предпринимателям, деятельность которых попала под временный запрет из-за пандемии коронавируса, приходится нелегко. Но они, по крайней мере, могут получить поддержку от государства. А что делать тем, кому работать не запретили, но средств к существованию все равно нет? Именно в такой ситуации оказался коллектив городской новостной газеты «Дважды Два» в Апатитах, что в 197 километрах от Мурманска.

Доходы на нуле

Частная и независимая газета «Дважды Два» начала выходить в 1991 году. За 29 лет коллектив издания уже сталкивался с экономическим кризисом, однако даже в столь тяжелые годы ему не приходилось браться за лопаты и метлы. Но коронавирус перевернул с ног на голову жизнь всех северян, не пожалев и журналистов в Апатитах.

- С 25 марта у нас нет заработка. Поступлений на счет от рекламы 0 рублей, от тиража в апреле – минимум, необходимый на печать следующего тиража. Скоро предстоит оплатить аренду, - описывает «КП» далеко не оптимистичную ситуацию выпускающий редактор газеты «Дважды Два» Наталья Чернова.

Город становится чище, благодаря усилиям журналистов. Фото: Из архива Натальи Черновой

Независимые журналисты надеялись, что руку помощи им протянет государство, но увы… Однако о том, чтобы не выпускать любимую горожанами газеты, не может быть и речи. Коллектив ходит на любимую работу, несмотря на то, что о зарплате пока речи не идет.

- Я перед коллегами в неоплатном долгу, - признается Наталья Чернова, хотя сама она тоже не видела ни копейки.

Все на уборку города!

Как же живут пять человек, которые до сей поры зарабатывали себе на хлеб изданием газеты?

- Справляемся, как можем. Мне, например, мама на день рождения подарила деньги, потом подружка прислала. У кого-то есть муж, например, - открывает секреты Наталья Чернова, а потом признается, что всем коллективом газета «Дважды Два» пошла на себе испытывать предложенные правительством Мурманской области общественные работы. Напомним: оплачивать труд северян будут на 50% больше, чем МРОТ. Если человек отработает полностью месяц, то ему полагается 41 848 рублей.

Собственно говоря, о ситуации в родном издании выпускающий редактор рассказывает прямо с газона. Вот уже три дня Наталья Чернова, гендиректор, репортер и два графических дизайнера трудятся с лопатами и метлами в руках, благоустраивая родной город.

Работа на свежем воздухе, да в солнечную погоду, что может быть прекраснее. Фото: Из архива Натальи Черновой

- С 9.00 до 16.00 мы на общественных работах. Мы убираем улицы, мусор. Работа нравится. Тем более, что и погода благоволит. Да и много нового узнали о бытовых привычках горожан, - делится подробностями собеседница «КП». – После 16.00 пойдем делать газету. В редакции пробудем часов до десяти вечера.

У Натальи Черновой рабочий день длится примерно часов 14, если считать вместе с написанием материалов в номер из дома. Правда, так всего три раза в неделю – в четверг и пятницу апатитчанка работает на удаленке.

- У меня с осени работа и три подработки, так что я привыкла. Сейчас все закрылись, в частности и две мои подработки. Так что все равно собиралась искать что-то еще, - признается Наталья Чернова. – А общественные работы в городе пользуются спросом. К нам постоянно подходят люди, уволенные или без зарплат, спрашивают, как устроиться. Вот косметологи пишут, тоже хотят в дворники. Думаю, к осени четверть населения города будет осаждать центр занятости.

Так что поддержка государства в виде общественных работ оказалась северянам весьма кстати.

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