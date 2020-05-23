Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 мая 2020 года: 191 зараженных, 7 умерших

За Апатиты и Кировск можно порадоваться, а вот за Мурманск... Если в агломерации ситуация с коронавирусом стабилизировалась (правда, карантин все еще сохраняется), то вот в областном центре ухудшилась.

В одном из подразделений силовых структур случился очаг COVID-19: 65 сотрудников заболели, 200 прошли тест.

По последним данным регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове новую коронавирусную инфекцию подхватило 2834 человек. Однако медикам удалось поставить на ноги 1595 заболевших. Под наблюдением врачей остается 1232 пациентов с диагнозом COVID-19.

На западном берегу Кольского залива заражено 2259 рабочих. В то время, как на остальной территории Мурманской области – 575 жителей. И большая часть инфицированных теперь приходится на ее столицу. В городе-герое заражено 191 человек (+46 за сутки).

Также новые случае подтвердили в Апатитах (+2 за сутки, всего 134) и Мончегорске (+1 за сутки, всего 13).

Неизменной остается ситуация в семи муниципалитетах. В Кировске по-прежнему заражено 86 человек, Печенгском районе - 38, Североморске – 36, Кольском районе - 33, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

В качестве превентивной меры в Мурмашах строят быстровозводимый ковидный госпиталь почти за миллиард рублей. Денег на здравоохранение в регион не жалеют, а вот бизнесу их получить трудно: прокуратура проверяет, почему почти 350 предпринимателям отказали в получении субсидий.

Губернатор Мурманской области прокомментировал обсервацию моряков, которые вынуждены две недели сидеть по гостиницам, хотя полгода мужчины не сходили на берег.

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