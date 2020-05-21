Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 мая 2020 года: 93 зараженных, 7 умерших

20 мая случилось то, к чему Мурманск шел неделю за неделей: увы, столица Заполярья сейчас занимает третье место по Мурманской области по числу заболевших коронавирусом. По последним данным от оперативного штаба, в городе 93 зараженных и 12 новых случаев за сутки.

Лидерство по числу ковидных больных все еще у Белокаменки - 2245 человек (+8 новых случаев), на втором месте - Апатиты (131 человек и 4 новых случая).

На остальной территории Мурманской области коронавирусом заразилось 469 зараженных (+22 за сутки). Новые случаи выявили в Апатитах (+4 за сутки, всего 131), Кольском районе (+4 за сутки, всего 31), Кировске (+4 за сутки, всего 86).

В остальных муниципалитетах ситуация стабильна. В Печенгском районе – 37 заболевших, Североморске – 36, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Всего в Мурманской области диагноз COVID-19 поставили 2714 людям, а 1425 человек уже поправились. При этом 1282 пациента находится на лечении, а семь, к сожалению, скончались.

В Мурманской области идут на превентивные меры: в Мурмашах по поручению президента строят ковидный госпиталь на несколько сотен коек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что потребности в них сейчас нет - в регионе не занято и половины ковидных коек, что были созданы с начала пандемии, однако надо готовиться к худшему сценарию.

Борются с коронавирусом и в Белокаменке: здесь появилась мобильная лаборатория.

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