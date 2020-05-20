2020-05-20T17:53:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке заработала мобильная лаборатория

В ней проводят исследования крови и делают ЭКГ
Елена МОЛОДЦОВА
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Мобильная лаборатория заработала в Белокаменке. Фото: "Велесстрой"Мобильная лаборатория заработала в Белокаменке. Фото: "Велесстрой"
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В последнее время вспышка новой коронавирусной инфекции на западном берегу Кольского залива пошла на спад. На масштабной стройке в Белокаменке выявляют все меньше и меньше заболевших. Напомним: скорее всего, это результат принятых мер – рассредоточения рабочих и тотальной дезинфекции помещений. Однако на достигнутом руководство объекта, среди сотрудников которых произошла вспышка COVID-19, решило не останавливаться.

В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений при содействии Кольской ЦРБ заработала мобильная лаборатория.

- Здесь проводятся клинический анализ капиллярной и венозной крови, определение уровня глюкозы в капиллярной крови, ЭКГ и другие исследования, помогающие контролировать состояние вахтовиков с проявлениями любых симптомов ОРВИ, - отметил Алексей Машинский, старший врач мобильной медицинской бригады московского Регионального центра профилактической медицины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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