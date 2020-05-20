2020-05-20T00:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости за 20 мая 2020 года: 81 зараженный, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус снизил темпы в Заполярье.Коронавирус снизил темпы в Заполярье.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус по-прежнему остается темой №1 в Заполярье. Северяне обсуждают, сколько заболевших выявили за сутки, а власти думают, что еще предпринять, чтобы закрепить успех и свести на нет заболеваемость этой заразой.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье коронавирус подхватило 2684 человек. Рост зараженных хоть и снизился в последние дни, но все же есть - 18 новых случаев. Однако это позволило Кольскому полуострову поменять шестую строчку в рейтинге по количеству заболевших в России на восьмую.

Неизменным лидером по числу подтвержденных случаев COVID-19 остается Белокаменка, где заболело уже 2237 рабочих. Судя по тому, что за сутки там выявили всего три новых случая, принимаемые на стройке меры приносят свои плоды.

На остальной территории Мурманской области коронавирусом заразилось 447 зараженных (+15 за сутки). Новые случаи выявили в Апатитах (+1 за сутки, всего 127), Мурманске (+10 за сутки, всего 81), Кольском районе и Мончегорске (по +2 за сутки, всего 27 и 12 соответственно).

В остальных муниципалитетах ситуация стабильна. В Кировске инфицировано 84 человека, Печенгском районе – 37, Североморске – 36, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Тем не менее, медики излечили от этой заразы 1340 пациентов. Семь человек погибли. 1337 человек вынуждены находится под наблюдением врачей.

Между тем, из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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