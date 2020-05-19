У сотрудников перинатального центра в Мурманске нашли коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T14:31:45+03:00

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманске уже 81 заболевших коронавирусом, причем за сутки болезнь дигностировали сразу у 10 человек.

Как стало известно, COVID-19 нашли у сотрудников Мурманского областного перинатального центра.

- При профилактическом еженедельном обследовании сотрудников перинатального центра у двух медицинских работников выявлено бессимптомное носительство коронавирусной инфекции. Акушерское отделение закрыто на 14-дневный карантин. Проводится обследование пациентов, - сообщили в оперативном штабе. - В настоящее время прием и выписка пациентов всех отделений перинатального центра приостановлена до 1 июня. Решается вопрос об изменении маршрутизации вновь поступающих пациенток.

Это не первое медицинское учреждение Мурманской области, которое закрывалось на карантин из-за коронавируса. Ранне на такие меры пришлось пойти в Апатитско-Кировской ЦГБ, а также в поликлинике при КНЦ РАН.

Напомним: ковидные коек для будущих мам создали в роддоме №3 в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU