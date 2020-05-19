Онколог Вячеслав Добров: «Часто пациентов приходится уговаривать лечиться»

Медицина не стоит на месте. Слово «рак», к счастью, перестало ассоциироваться у пациентов со смертью. В ответ на страшный диагноз люди чаще не паникуют, а задаются логичным вопросом: «Что мне сделать, чтобы вылечиться?». На этот и другие вопросы ответил врач-онколог Мурманского онкологического диспансера Вячеслав Добров.

Лидер в регионе – рак легких

- Вячеслав Сергеевич, расскажите о ситуации по заболеваемости онкологией в регионе?

- Каждый год от онкологии умирает порядка 300 тысяч россиян. Число заболевших ежегодно – около 700 тысяч человек. Представьте, что разом вдруг заболела вся Мурманская область. Помимо этого, с раковым заболеванием в стране живет 3,5 миллиона человек. Наиболее высокий уровень стандартизованного показателя заболеваемости мужчин отмечен в Иркутской (395,7), Сахалинской (383,8), Архангельской (365,6), Мурманской (365,2) областях, Алтайском крае (359,7). Но, к счастью, в регионе наблюдается высокая выявляемость опухолей на первой и второй стадиях. Это говорит о том, что прогнозы дальнейшего лечения чаще положительные.

- Какой вид рака в области самый распространенный? Кто чаще болеет - мужчины или женщины?

- Одно из лидирующих мест в Мурманской области и среди мужчин, и среди женщин занимает рак легких. Виной этому курение, выбросы вредных веществ градообразующих предприятий в атмосферу. Второе место - опухоли ЖКТ. На третьем месте – рак молочной железы. Это связано с тем, что по численности населения в регионе преобладают женщины, а риск такого вида онкологии у них намного выше, чем у мужчин. Также высок показатель различных кожных опухолей, помимо меланомы. При этом онкология молочной железы считается наиболее благоприятной в плане лечения. Если выявление произошло на 1-2 стадии, то 90% пациенток благополучно реагируют на лечение.

Общие «звоночки»

- Можно выделить какие-то общие симптомы, когда пора обратиться к врачу?

- Следует обратить внимание на следующие симптомы: снижение аппетита, потеря веса за кратковременный промежуток времени, появление следов крови из заднего прохода, в моче, рвота с примесями крови или прожилками, кровохарканье. Также патогномоничным симптомом может быть боль в определенной области в течение более трех недель. Нужно научиться замечать в себе то, чего ранее не было. Например, уплотнение в молочной железе, смена цвета родинки или зуд в ее области, резкое ухудшение зрения или упадок сил, изменение вкуса или обоняния.

- Во время диспансеризации можно выявить онкологию?

- Этот вопрос должен подниматься на федеральном и муниципальном уровнях в рамках программы диспансеризации. Обследования и профилактические осмотры не являются панацеей для ранней диагностики. Простые методы профилактики и диагностики, доступные в любом лечебном учреждении: хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови, мочи, биохимический профиль, проверять органы пищеварительной системы - УЗИ брюшной полости, почек, женщинам регулярно посещать гинеколога. Казалось бы, обследования доступны. Но люди зачастую обращаются к онкологу с уже запущенными стадиями. Это говорит о том, что система в каком-то звене не работает. Чтобы попасть к тому же онкологу, пациенту нужно пройти несколько ступеней: обратиться к врачу первичного звена в поликлинику по месту жительства, дождаться номерка, затем получить направление на какое-либо исследование или обследование, подождать еще и еще… В итоге посещение онколога в значительной мере оттягивается.

- Как часто и какие именно нужно проходить обследования, чтобы предупредить болезнь? Возможно ли это вообще?

- Женщинам старше 30 лет необходимо ежегодно проходить УЗИ молочных желез и консультацию маммолога, раз в полгода – гинеколога. И мужчинам, и женщинам - делать раз в год УЗИ брюшной полости, рентген легких, хотя бы раз в 3 - 5 лет ФГДС, скрининг щитовидной железы. Женщинам старше 35 лет стоит задуматься о маммографии, а мужчинам старше 40 лет – о проверке предстательной железы. В возрасте старше 40 лет стоит начать проверять кишечник, делать колоноскопию, по рекомендации американского общества колопроктологов (ACRS), в нашей стране - старше 50 лет. Но все это необходимо делать даже в случае полного отсутствия жалоб. Если что-то беспокоит, нужно обследовать данный орган прицельно. Иногда на помощь приходят такие методы, как МСКТ и МРТ. Иногда мы сталкиваемся с тем, что пациента направляют к онкологу не обследованным, потому что не знают, с чего начать, - приходится расписывать рекомендации по диагностическому поиску.

Онколог Вячеслав Добров: «Часто пациентов приходится уговаривать лечиться»

Фастфуд – виновник онкологии

- Говорят, что если не употреблять некоторые продукты и отказаться от вредных привычек, то можно обезопасить себя от рака. Правда ли это?

- Правда. На образование рака влияют канцерогены. Это вещества, вызывающие генетическую мутацию клетки. Канцерогенам подвержены продукты питания, содержащие трансжиры. В первую очередь, это фастфуд. Казалось бы, безобидные хот-доги и гамбургеры вызывают опухоли желудочно-кишечного тракта. Но первое место среди причин - курение. Доказано, что у курильщиков риск развития рака выше в 1,5 раза, чем у некурящих. Также чрезмерное употребление алкоголя приводит к снижению иммунитета, клетки перестают реагировать на какое-либо лечение.

- Роль генетики велика? Предрасположенность к раку не миф?

- Нет, не миф. Нужно рассматривать поколение - мы называем это онкологический анамнез факторов риска. В него входят близкие родственники. Если в роду выявлялись случаи онкозаболеваний, необходимо быть предельно осторожным и тщательнее себя обследовать. Еще 5 лет назад к роли генетики врачи относились довольно скептически. Впервые об этом заговорили после случая с Анджелиной Джоли. Актриса очень боялась заболеть раком молочной железы, потому что у всех в ее семье по женской линии диагностировали онкологию. В итоге она с целью профилактики рака удалила молочные железы, а затем яичники. Тем самым актриса уменьшила риск наследования рака молочной железы и женской репродуктивной системы на 90%.

Реакция на диагноз

- Как обычно люди реагируют, когда слышат, что у них рак? Приходится ли уговаривать лечиться?

- Если честно, какой-то общей реакции нет, она индивидуальна. Все зависит от того, насколько человек подготовлен. Безусловно, чаще это шок, стресс, негативные проявления, возможна даже агрессия. Но есть и стойкие по характеру люди, которые сразу после озвучивания диагноза задают вопросы: «Какие есть варианты решения проблемы? Какое необходимо лечение? Могу ли я получить его в своем регионе?». Слово «рак» ассоциируется у всех если не со смертью, то как минимум с тяжелой болезнью и длительным выходом из строя. Сейчас в этом плане стало немного проще. Существуют аккаунты ведущих врачей в соцсетях, качественная медицинская литература, изложенная понятным языком для обычных пользователей. И это довольно популярно. Люди читают, что рак поддается лечению теми или иными методами, и они готовы принимать меры. Но нередко пациентов приходится уговаривать лечиться. К сожалению, у меня были пациенты, которые отказывались от помощи. Аргументировали это тем, что она не принесет никаких плодов и все вокруг настроены против них.

- Как сообщить пациенту, что его положение совсем бедственное?

- Как правило, это происходит на онкологическом консилиуме. Порой сообщать такие известия совсем непросто, а еще сложнее их принимать. Есть в Мурманске отделение хоспис, где пациенты получают в необходимом объеме уход и медицинскую помощь. А также иногда назначается помощь, направленная на уменьшение страданий человека в борьбе с этой страшной болезнью.

- Это, наверное, наивный вопрос, но бывает ли в жизни как в фильмах, когда человек, испытав множество положительных эмоций, забывает о болезни и она отступает?

- Полное исцеление вряд ли возможно. Но вариант стабилизации и глубокой ремиссии процессов возможен, тем самым продлевается жизнь, в том числе и на долгие годы. Резервные силы организма неизвестны, у каждого они свои. Раньше показывали в фильмах, как врач подходит к пациенту и называет количество времени, которое тому осталось жить. Сейчас такого нет. Нельзя сказать, что то, о чем вы спросили, сказка. Бывает, что человек живет с раком долгие годы и умирает не от болезни, а от возраста и сопутствующей патологии.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году в Мурманской области зарегистрировали 3486 новых случаев онкологии, в том числе 1551 - у мужчин и 1935 - у женщин. В прошлом году рак стал причиной смерти 1481 человека. Всего злокачественные образования сейчас диагностированы у 21569 человек.

Самый распространенный вид рака в Мурманской области у мужчин:

1. опухоль предстательной железы;

2. опухоли трахеи, бронхов, легких;

3. злокачественные новообразования желудка.

У женщин:

1. опухоль молочной железы;

2. новообразования кожи.

3. рак ободочной кишки, тела матки, шейки матки.

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