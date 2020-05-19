2020-05-19T11:16:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 19 мая 2020 года: где больше всего заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает укреплять свои позиции в Заполярье.Коронавирус продолжает укреплять свои позиции в Заполярье.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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2684 человека в 13 муниципальных образованиях Мурманской области подхватили новую коронавирусную инфекцию. Нетронутыми этой заразой остаются только Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной.

Заполярные медики смогли излечить 1340 пациентов. В борьбе за жизнь семерых они проиграли.

Пальма первенства по количеству зараженных по-прежнему принадлежит Белокаменке (2237 человека). На остальной территории Мурманской области заражено всего 447 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 127 случая

Кировск – 84 случая

Мурманск – 81 случаев

Печенгский район - 37 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 27 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 12 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 3 случая

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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