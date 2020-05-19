Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 19 мая 2020 года: где больше всего заболевших
2684 человека в 13 муниципальных образованиях Мурманской области подхватили новую коронавирусную инфекцию. Нетронутыми этой заразой остаются только Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной.
Заполярные медики смогли излечить 1340 пациентов. В борьбе за жизнь семерых они проиграли.
Пальма первенства по количеству зараженных по-прежнему принадлежит Белокаменке (2237 человека). На остальной территории Мурманской области заражено всего 447 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Апатиты – 127 случая
Кировск – 84 случая
Мурманск – 81 случаев
Печенгский район - 37 случаев
Североморск – 36 случаев
Кольский район – 27 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 12 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 3 случая
Полярные Зори – 5 случаев
Кандалакша – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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