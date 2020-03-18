Шахматисты из Мурманска: «Французы научили нас здороваться локтями»

Пожалуй, такого резонанса от ежегодного международного турнира по шахматам в Мурманске не ожидал никто. Соревнования проходили вполне себе в штатном режиме и закончились победой сборной Мурманской области. Но у спортсмена из Ирландии заподозрили признаки коронавируса, и первый тест на заболевание показал предварительного положительный результат. Молодого человека изолировали, а вокруг турнира разразился скандал.

15 минут = 2 недели изоляции

- В распоряжении губернатора Мурманской области написано рекомендовать организациям другой формы собственности не проводить массовые мероприятия с участием иностанцев. Там не было запрета! – говорит Андраник Мусатян, председатель шахматной федерации Мурманской области. – Не имели права проводить только государственные и муниципальные организации, хотя они проводили, для справки. У них были «Что? Где? Когда?» (к турниру граждан других стран не допустили. - Ред.), мероприятие с испанцем. Не надо искать крайних!

Роспотребнадзор организаторы известили, но в надзорном ведомстве не стали проверять иностранных шахматистов, а решили ограничиться ежедневными медицинскими осмотрами.

Андраник Мусатян на соревнованиях был 15 минут, но вынжуден теперь сидеть в обсерваторе. Фото: Шахматисты Мурманской области

Но когда гром грянул, в изоляцию отправили всех участников турнира. Правда, большинство иностранцев успели к тому моменту улететь. В заложниках ситуации осталась только французская делегация, которая решила насладиться настоящей русской зимой на турбазе «Голубая бухта», которая теперь закрыта на карантин до 31 марта.

- Вот кому повезло! Французы сидят на турбазе, парятся в бане, бегают по сугробам и катаются на снегоходах. У них все прекрасно! Они всем там обеспечены и фактически находятся на отдыхе, - говорит Андраник Владимирович.

Сам глава шахматной федерации региона и еще один организатор турнира, директор телеканала «Арктик ТВ» и депутат горсовета Артем Кузьмин находятся третий день в обсерваторе. В соседнем боксе изолирован глава администрации Мурманска Евгений Никора.

- На турнире было сто человек, но их же никто не посадил в обсерватор. Здесь почему-то оказались именно мы – все остальные изолированы дома. Чем я хуже? Я 15 минут только там был, открыл турнир и ушел, а Евгений Никора вообще только со мной поздоровался. Спортсмены же по восемь часов сидели за шахматными досками, смотрели друг другу в глаза, за руку держались и чихали друг на друга. Если у нас эпидемия, надо изолировать наиболее опасных, - объясняет свою позицию Андраник Мусатян. – Кроме того, меня никто не спросил, с кем я общался и обнимался на турнире, как, собственно говоря, и самого ирландца, который играл минимум с пятью шахматистами. Всем этим должен заниматься Роспотребнадзор – по сути, не готовый, мертвый и непонятный орган. У людей должны быть постановления, что они на карантине, иначе на каком основании их будут привлекать к ответственности за его нарушение?

Минимум общения

Правда, не только главе шахматной федерации Мурманской области приходится сидеть в изоляции, но и остальным спортсменам.

- Ирину в понедельник 16 марта из школы отправили домой. Она, конечно, в восторге – устала от игр. Последняя партия длилась четыре часа, первые две – по 3,5 и почти 4. Мозг устает думать. Дочка шоколадки на турнирах ест, как сладкоежка, - делится с «КП» отец двукратной чемпионки России по шахматам Ирины Полято Александр.

Фото: правительство Мурманской области.

Ирина Полято тоже участвовала в резонансном международном турнире и оказалась единственной девушкой в сборной Мурманской области.

- Ира будет заниматься сама. Тренеры тоже пока отправлены домой. Анализ на коронавирус будут сдавать из дома. Как узнают результат, выйдут заниматься, - отметил собеседник «КП». – На днях Иру хотели забрать в больницу на основании бумаги, которая была выпущена, чтоб они отчитались, что всех известили об опасности.

Все, кто был на открытии шахматного турнира, оказались в изоляции. Фото: Шахматисты Мурманской области

Ирина осталась дома. Да и не общались мурманчане тесно со своими иностранными соперниками – уровень знания языков не предполагает его. Из всей заполярной сборной только трое старших спортсменов неплохо владеют английским.

- Поэтому сели, сыграли, разошлись на отдых. Лишь первый и последний день турнира на встрече и награждение все были в одном зале. У ирландцев, кстати, не хватало четырех игроков, и попросили мурманских шахматистов помочь. Ирина играла против Ирландии именно с нашим игроком, своим соперником по играм во всех турнирах. Остальные были соперники как соперники, одна из которых - сильнейшая девушка в Эстонии до 14 лет, - уверяет Александр Полято.

К слову, объятия и рукопожатия на турнире запретили с самого начала. А Юриан Кейн, президент ассоциации Chess Mate из Франции, научил всех участников соревнований аналогу рукопожатия – прикосновению локтями.

Но если Иринину самоизоляцию родителям удалось отстоять, то одного из членов мурманской команды все же отправили в больницу – видимо, все-таки удалось убедить родителей.

Абсурд какой-то

К слову, карантинные меры не коснулись гроссмейстера и заслуженного мастера спорта России Валентины Гуниной, которая приехала на международный турнир в свой родной Мурманск в качестве почетного гостя и комментатора онлайн-трансляций.

- У вас там полный бардак. Мне лично никто ничего не сказал, ни что делать, ни какие пробы сдавать. А был ли положительный тест у ирландца? Или повышенная температура? В больницу не дозвониться. А лежать в «палате смерти» вместе с зараженными как-то не очень хочется, - эмоциальнально рассказала «КП» Валентина Гунина, которая в феврале вернулась из США. – Моего 34-летнего брата тоже отправили домой на карантин. Очень за него переживаю – он астматик, а информации и руководства к действию никакого нет. Пока никаких симптомов ни у меня, ни у него нет. Вся эта ситуация напоминает какой-то абсурд.

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