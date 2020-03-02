«Голова болела до утра»: Подросток, получивший подзатыльник в ресторане быстрого питания Мурманска, рассказал, из-за чего разгорелся конфликт

Видеоролик длиною всего в минуту уже облетел всю Россию и набрал десятки тысяч просмотров, а пользователи без устали оставляют под ним комментарии, споря с пеной у рта, кто прав, а кто виноват в разгоревшемся на всю страну скандале.

- Около 22.00 в субботу, 29 февраля, я с четырьмя моими друзьями пришел в «Макдональдс». Мы сидели, разговаривали и нецензурная лексика почти не звучала, - рассказывает о событиях того вечера 16-летний житель Мурманска Тимофей Назаров. – В какой-то момент у меня упал мобильный телефон, и я использовал несколько нецензурных выражений.

Этот незначительный инцидент и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сразу после неосторожно оброненного крепкого словца из-за соседнего столика, чтобы был в пяти метрах от ребят, встал мужчина и начал орать матом на подростков.

- Это продолжалось две минуты. Потом я сказал, что мы больше так не будем. После этих слов он подошел ко мне – его жена пыталась его остановить, но у нее не получилось – и дал мне первый подзатыльник. Удар оказался довольно сильным – голова болела до утра. Мужчина пошел разбираться с бабушкой, которая обещала вызвать полицию, - вспоминает подросток.

Пожилой женщине, вставшей на защиту ребят, тоже достался десяток оскорблений, приправленных матом. Мужчина вернулся к своему столику. За секунду до этого к Тимофею подошел друг и спросил «Вовремя я?» Мальчик в ответ засмеялся и получил второй подзатыльник. Правда, на этот раз удар прошел по касательной и практически не причинил ребенку вреда.

- Он также попытался ударить моего друга, сидевшего напротив меня, но задел только поднос. Мы с друзьями думаем, что мужчина был пьян. От него пахло алкоголем, а из левого кармана куртки торчала пустая бутылка. А до этого он грубил сотруднику ресторана, что тот медленно готовит его заказ, - сыпет подробностями собеседник «КП».

Родители Тимофея решили сначала лично поговорить с их обидчиком сына, в котором пользователи социальны сетей опознали директора одного из крупных гипермаркетов Мурманска. Если диалога не получится, то Назаровы будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Напомним: в полиции не стали дожидаться заявления и начали проверку по факту публикации в СМИ.

Редакция «Комсомольской правды» - Мурманск» приглашает второго участника конфликта рассказать свою версию событий на страницах газеты. Связать с корреспондентом можно по телефону 8 (8152) 45-12-07.

Скандал в ресторане быстрого питания.Автор: Дмитрий Прилуцкий

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