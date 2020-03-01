В полиции начали проверку по скандалу в ресторане быстрого питания в Мурманске

1 Март 2020 2020-03-01T19:49:17+03:00

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Тысячи просмотров, сотни возмущенных комментариев – вот она реакция на инцидент, который произошел в ресторане быстрого питания «Макдональдс» в Мурманске.

Напомним: 29 февраля посетитель заведения общепита обматерил и отвесил подзатыльник подросткам, которые, по словам мужчины, нецензурно выражались. Скандал попал на видео и тут же разлетелся по сети. И надо отметить, что большинство пользователей оказались на стороне разгневанного мурманчанина.

- Какие нежные у нас стали подростки! Если бы я в пору моего детство позволила бы выругаться неприличным словом ... да любая соседка могла бы притащить меня за ухо к бабушке, и я бы еще от нее взбучку получила. А уж если бы мои родители узнали о подобном! Мама дорогая, я даже не знаю, что бы было. Наверно, рот с мылом бы вымыли ( как у подружки было, за слово «блин») и перестали бы со мной разговаривать, пока не прочитаю всю классику русской литературы. А если бы еще и в школе узнали!? Стыдобище! А сейчас? Еще находятся люди, которые вместо того, чтобы мужчине «спасибо» сказать, начинают искать обвинения для него. В любую школу зайдешь, мат на мате, учителя мимо ходят, как ни в чем не бывало. А ведь это из-за родителей, которые по каждому пустяку чад своих защищают. А сейчас послушаешь детей, у них одни права. Про обязанности им никто не рассказывает, - пишет читательница «КП» Елена Озерова.

Пользователи шлют мужчине респект и уверяют, что сделали бы также. Однако находятся и те, кто осуждают посетителя «Макдональдса»: пример молодежи он показал еще тот, обогатив словарный запас подростков ни одним крепким выражением, да к тому же ударив того, кто слабее него. Не обошли вниманием разгоревшийся скандал и в правоохранительных органах.

- По факту публикации в СМИ видеозаписи инцидента в ресторане быстрого питания назначена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщил представитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Скандал в ресторане быстрого питания.Автор: Дмитрий Прилуцкий

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