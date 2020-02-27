Депутаты Мурманской областной Думы раскритиковали проект о полярках с первого рабочего дня

Война за полярки – так можно назвать процесс, который сейчас идет в Мурманской области. Долгие месяцы разные инстанции пытаются пролоббировать сразу несколько важных нюансов, которые касаются надбавок. И вот свершилось. Почти…

На заседании Мурманской областной Думы 27 февраля в первом чтении рассматривали проект закона Мурманской области № 254-6 «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

- Мы предлагаем изменить две вещи. Во-первых, установить выплату надбавок для приезжающих специалистов с первого дня работы. Во-вторых, расширить эту меру до 35-летнего возраста, а не 30-летнего, - пояснил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Ранее эту идею выдвинул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Тогда он отметил также, что будет убран ценз оседлости, то есть необходимость пятилетнего проживания на территории региона. В первую очередь, это надо для того, чтобы заполнить свободные вакансии, которые сейчас есть в сфере образования и здравоохранения – их в Заполярье порядка 900. Хотя «льготы» при получении полярок могут решить и более амбициозную задачу регионального правительства – сократить отток населения Благое решение вызвало эмоциональное обсуждение у депутатов.

- Как мы можем наполнить ванну, не заткнув сливное отверстие? Вот я родился на Крайнем Севере, у меня даже медаль соответствующая есть. Я рос в неблагоприятных условиях, а мы даем полярки тем, кто приедет из благоприятных регионов. Жители Мурманской области сейчас зарабатывают полярки шесть лет – это срок первичной акклиматизации организма к условиям Крайнего Севера. Как предлагаемая мера поможет сократить отток населения? По программе «Арктический доктор» приехали 16 врачей, а за это время из региона уехали 136 специалистов. Для начала надо подумать о своих, - обратился к министру депутат и руководитель Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Олег Минин.

А представитель «Справедливой России» Александр Макаревич и вовсе раскритиковал проект закона в пух и прах, а также представил свою альтернативную версию изменения закона Мурманской области № 254-6. Правда, попросил не связывать свою работу с проектом Андрея Чибиса.

- По законопроекту губернатора, полярки с первого дня работы получат и все чиновники, которые приехали в Мурманскую область и попадают под ценз в 35 лет. А их зарплаты несопоставимы с зарплатами врачей и учителей. Необходимо четко прописать, работники каких организаций будут получать полярки с первого дня работы, чтобы исключить из их числа чиновников. Сейчас в законопроекте указаны просто организации, получающие средства из бюджета. Это огромный пласт! Я считаю, что меру надо распространить на государственные организации, - пояснил свою точку зрения Александр Макаревич.

Еще один нюанс, который подметил депутат от «Единой России» Владимир Ахрамейко, это то, что пока нет понимания, сколько же денег. А также почему была установлена планка именно в 35 лет. Все-таки планку выхода на пенсию подняли, а, значит, и льготный возраст для полярок можно тоже удлинить.

- Я рассматриваю этот закон как толчок к федеральной инициативе, которую мы должны педалировать. Например, военные после 12 лет службы выходят на пенсию. Почему бы не сделать такое для врачей, которые трудятся на Крайнем Севере? – добавил Олег Минин.

Несмотря на все споры, законопроект был принят в первом и втором чтении.

Ранее из Мурманской области в правительство РФ ушло ходатайство о начислении полярок для молодых работников с первого дня работы.