2020-02-03T11:33:51+03:00
Общество

Получать полярки в Мурманской области смогут приезжие до 35 лет

А еще для этого не надо будет жить пять лет на Крайнем Севере
Елена МОЛОДЦОВА
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Молодых специалистов хотят завлечь на Север полярками. Фото: Правительство Мурманской областиМолодых специалистов хотят завлечь на Север полярками. Фото: Правительство Мурманской области
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Увы, Крайний Север давно уже перестал быть притягательным в качестве постоянного места жительства: зарплаты не намного больше, а условия в разы суровее. Мурманчане давно почувствовали нехватку врачей и учителей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис всерьез вознамерился исправить ситуацию, и первым шагом на этом пути стал законопроект, который позволит привлечь кадры для бюджетной отрасли, прежде всего речь идет о здравоохранении и образовании.

- Молодые специалисты будут получать полярки с момента поступления на работу. Здесь два аспекта: во-первых, повышен возраст тех, кому положена такая надбавка, с 30 до 35 лет, во-вторых, убирается ценз оседлости, то есть необходимость пятилетнего проживания на территории Мурманской области, - объяснил Андрей Чибис. – У нас только одних вакансий в этих отраслях порядка тысячи. Учитывая, что мы конкурентоспособны по зарплатам с другими субъектами России. Надеюсь, что возможность с первого дня получать повышенный оклад позволит привлечь в социальную сферы дополнительные кадры.

Дело осталось за Мурманской областной Думой, которой предстоит рассмотреть этот законопроект и принять в оперативном режиме.

Напомним: ранее в Москву из Заполярье ушло ходатойство о возвращении полярок с первого дня работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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