2020-02-04T09:13:03+03:00
Общество

В Мурманскую область продолжают приезжать китайские туристы

Пробы анализов с подозрением на коронавирус отправляют в Новосибирск
Мария ПАШЕНКОВА
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В правительстве Мурманской области провели брифинг по ситуации с коронавирусом.В правительстве Мурманской области провели брифинг по ситуации с коронавирусом.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус, пожалуй, одна из самых главных тем сейчас в нашей стране и мире. Собой он перекрывает многие другие инфоповоды. Сложно не поддаться панике, когда слышишь, что число заболевших и умерших ежедневно растет. В правительстве Мурманской области провели брифинг, на котором ответили на самые распространенные вопросы о заразе.

- В данный момент на стационарно лечении находятся четыре человека: один россиянин и трое жителей КНР (один в Оленегорске с мелкой пневмонией, с отрицательным анализом на коронавирус, выписка планируется на завтра). Три человека находятся в инфекционном стационаре Мурманской областной больницы, по двум мы ожидаем результаты теста на коронавирус из лаборатории под Новосибирском, у россиянина этот результат отрицательный, - пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отметила глава Роспотребнадзора региона Лена Лукичева, в области есть все необходимое для анализа на новую болезнь, но чтобы исключить ошибку, на всякий случай пробы везут в научный центр вирусологии под Новосибирском. Через два дня приходят результаты.

Может ли число госпитализированных увеличиться? Может. Ведь китайцы продолжают ехать к нам в гости.

- По данным миграционного контроля, на сегодняшний день на территории Мурманской области находится 354 гостя из КНР, в том числе в Мурманске – 221, в Оленегорске и Кандалакше – 1, в Кировске и Апатитах – по два, - рассказал председатель регионального комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Гусев. - За сутки прибыло 68 человек, убыло 136. Если сравнить данные предыдущего дня, то приехало 218 человек. Мы проводим проверки, чтобы найти незарегистрированных туристов, но пока таких не было обнаружено.

Россия закрыла для китайцев некоторые свои пункт пропуска, прервала авиа- и железнодорожное сообщение с КНР. Но туристы из Поднебесной все равно прибывают в нашу область. Дело в том, что въехать они могут через другие КПП, например, со стороны Финляндии. Эти пункты открыты, хотя на них и стали осторожнее: всех пересекающих границу проверяют на превышение температуры тела. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области Вадим Михайлов, в регионе работает Центр кризисных ситуаций, который в том числе отслеживает сообщения в социальных сетях по коронавирусу. Ксенофобных настроений в отношении жителей КНР в Заполярье нет. Правда, есть фейковые новости, например, что у нас уже есть заболевшие новой заразой.

В области усилены противоэпидемические меры. Например, на предприятиях торговли и общественного питания работников обязали носить маски, чаще убираться и проводить дезинфекцию. Впрочем, это связано не только с коронавирусом, но и сезонным гриппом – сейчас в регионе есть небольшое превышение эпидпорога. А северянам советуют чаще мыть рук. Иногда это можно делать и до 15 раз в день. А еще не забывать носить маски и менять их каждые два часа – дефицита сейчас с ними в аптеках Заполярья нет.

- Основная опасность коронавируса в том, что он малоизучен. И опыта в лечении и контагиозности (передача инфекционных болезней. – Ред.) нет. Но есть уже показатели, которые зафиксированы: относительно невысокая склонность к заражению и сравнительно невысокая летальность, -пояснил Дмитрий Вячеславович.

Северяне переживают, что не за горами сезон отпусков, когда многие поедут в том числе на отдых в Азию. В Роспотребнадзоре Мурманской области уверяют, что на данный момент волнения излишни: причин не покупать путевки в тот же Таиланд нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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