Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Повода для паники нет"
Коронавирус уже проник в Россию, но в Мурманской области обстановка пока спокойная. Хотя северяне переживают, тем более, что уже шесть туристов из Китая были госпитализированы с подозрением на болезнь, но, к счастью, тревога была напрасной. Как и в случае с гостей из КНР, которой стало плохо в "Мурманск молле".
Губернатор Андрей Чибис призывает северян сохранять спокойствие.
- Я прошу всех не поднимать панику, не верить непроверенной информации и не распространять слухи. Не пугайте себя и людей вокруг. Мы очень внимательно следим за ситуацией, все службы в режиме повышенной готовности: Роспотребнадзор, медики, пограничники, чиновники. Каждый подозрительный случай прорабатывается досконально. За все время в области были госпитализированы 6 туристов из Китая - двое с подозрением на вирус и еще четверо, что были с ними в контакте. У всех тест на коронавирус отрицательный. Один турист подхватил ОРВИ, у другого пневмония. Всем оказали необходимую медпомощь, - пояснил Андрей Владимирович.
В регионе работает оперативный штаб.
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU