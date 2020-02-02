Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Повода для паники нет"

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:07:47+03:00

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Коронавирус уже проник в Россию, но в Мурманской области обстановка пока спокойная. Хотя северяне переживают, тем более, что уже шесть туристов из Китая были госпитализированы с подозрением на болезнь, но, к счастью, тревога была напрасной. Как и в случае с гостей из КНР, которой стало плохо в "Мурманск молле".

Губернатор Андрей Чибис призывает северян сохранять спокойствие.

- Я прошу всех не поднимать панику, не верить непроверенной информации и не распространять слухи. Не пугайте себя и людей вокруг. Мы очень внимательно следим за ситуацией, все службы в режиме повышенной готовности: Роспотребнадзор, медики, пограничники, чиновники. Каждый подозрительный случай прорабатывается досконально. За все время в области были госпитализированы 6 туристов из Китая - двое с подозрением на вирус и еще четверо, что были с ними в контакте. У всех тест на коронавирус отрицательный. Один турист подхватил ОРВИ, у другого пневмония. Всем оказали необходимую медпомощь, - пояснил Андрей Владимирович.

В регионе работает оперативный штаб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/758276" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU