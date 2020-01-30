Коронавирус у границы: на КПП в Мурманской области буду проверять температуру тела

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:37:50+03:00

Все пересекающих границу будут проверять на повышенную температуру тела. Фото: Артем ЛЕНЦ

Врачи региона готовы к тому, что в Заполярье могут

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В Мурманской области, к счастью, случаев коронавируса пока не выявлено. Но 29 января в Финляндии был зарегистрирован первый турист из Китая с новой болезнью.

В Мурманске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством губернатора Андрея Чибиса, на котором обсудили, как уберечь северян от заразы.

- На территории Мурманской области продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Приняты необходимые меры по недопущению распространения коронавируса нового типа. Я благодарю сотрудников всех служб, отвечающих за безопасность населения, коллег из Роспотребнадзора и регионального министерства здравоохранения за четкую и слаженную работу, - сообщил Андрей Владимирович.

Напомним, в аэропорту "Мурманск" уже проверяют всех прилетевших на превышение температуры тела (это один из симптомов коронавируса). Теперь "экзамен" придется держать и всем проходящим через пункт пропуска на границе.

- В "Борисоглебске", "Лотте", "Салле" усилен санитарно-карантинный контроль. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Мурманской области круглосуточно проверяют прибывающих граждан с привлечением бесконтактного тепловизионного оборудования. В настоящий момент подозрений на заболевания новой коронавирусной инфекцией у туристов из Китая не зарегистрировано, - уточнили в правительстве региона.

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщил, что медицинские организации, в том числе службы скорой помощи, обеспечены необходимыми средствами защиты и лекарственными препаратами. С медперсоналом отработан алгоритм госпитализации и изоляции пациентов с подозрением на новое заболевание. Принято решение обследовать таких больных на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU