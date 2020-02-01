Из "Мурманск молла" госпитализировали туристку из Китая, которой стало плохо

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:01:27+03:00

Ранее двух гостей из КНР, остановившихся в "Арктике", проверили на коронавирус

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Днем 1 февраля появилась информация о госпитализации туристки из Китая - ей стало плохо в "Мурманск молле".

- Минут 20 назад на первом этаже в коридоре: одна женщина лежала на носилках, другая сидела на скамейке, - сообщили очевидцы в группе "Мурманск Live".

К счастью, подозрения, что гостьи из КНР подхватили коронавирус, не подтвердилась.

- Туристка из Китая, которой стало плохо, сейчас в сознании. Госпитализирована с жалобами на тошноту после употребления молока. Подозрений на коронавирус нет, так как симптоматика абсолютно другая. Случай штатный, человеку стало плохо из-за непереносимости лактозы, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: 30 января стало плохо двум китайцам, которые остановились в гостинице Azimut. Но оказалось, что причина их недомогания и повышенной температуры - ОРВИ. Всего с подозрением на коронавирус были госпитализированы шесть человек, но все они подхватили другие болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU