2020-01-18T18:46:12+03:00
Общество

В Мурманской области выбрали шесть участков, где можно будет ловить камчатского краба

Северяне до 25 января могут внести свои предложения по проекту
Мария ПАШЕНКОВА
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В ближайшее время в Мурманской области начнется любительский лов камчатского краба.В ближайшее время в Мурманской области начнется любительский лов камчатского краба.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В водах морей Мурманской области обитают два вида крабов, которые представляют интерес для гурманов:и камчатский и опалио. Ученые давно бьют тревогу: прожорливых членистоногих там много, что они нарушают баланс пищевых цепочек. Там, где они живут, не остается рыбы.

Но несмотря на это, вылов краба у нас под запретом. Каждый месяц в Заполярье ловят браконьеров: кто-то добывает пару особей себе на стол, другие действуют в промышленных масштабах для подпольных цехов.

Андрей Чибис еще до того, как стать губернатором Мурманской области, стал работать над тем, чтобы северянам и гостям региона разрешили любительский лов. Как отметил глава региона, это будет хорошо как для местных жителей, которые смогут разнообразить свой стол, так и для приезжих, которых ждет интересный отдых. А чем лучше отдыхается в Заполярье, тем больше денег получает бюджет за счет туристов.

Соответствующее предложение было направлено в Росрыболовства, где его поддержали, решив обсудить соответствующие поправки в правила рыболовства, суточную норму и ограничения по орудиям лова.

В январе пришла хорошая новость - удалось договориться о конкретных участках, где разрешат охоту на краба. Их список был озвучен на совещании в правительстве Мурманской области. Предлагается создать шесть рыболовных участков: на мысе Святой Нос в районе ЗАТО Островной, в районе Кольского залива, у губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и два участка в районе Териберки.

Рыболовные участки выбрали рядом с населенными пунктами, куда едут туристы.

Рыболовные участки выбрали рядом с населенными пунктами, куда едут туристы.

Как доложил вице-губернатор Дмитрий Филиппов, при выборе места учитывалось мнение общественности и глав муниципальных образований. Акцент был сделан на туристический потенциал населенных пунктов, места, пользующиеся большой популярностью у рыбаков-любителей, и возможность эффективного контроля соблюдения правил любительского лова водных биоресурсов.

- Наша задача – максимально быстро провести все необходимые мероприятия, подготовить инфраструктуру и сделать так, чтобы в следующем году любительский вылов краба на территории региона был официально разрешен, – уточнил Дмитрий Дмитриевич.

При этой участки - это еще только проект, который северяне могут изучить, обсудить и направить до 25 января в министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области свои пожелания или замечания. Они принимаются по электронной почте dolgolevec@gov-murman.ru и по телефону 8 (8152) 48-69-18 (Долголевец Андрей Иванович).

ИСТОЧНИК KP.RU

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