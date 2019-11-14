2019-11-14T16:49:55+03:00
Происшествия

В Мончегорске в гараже нашли четыре тонны камчатского краба

Незаконно выловленный деликатес потянул на 36 миллионов рублей
Лидия АРСТОВА
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В цехе нашли почти 4 тонны краба. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому районуВ цехе нашли почти 4 тонны краба. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
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В Мончегорске накрыли нелегальный цех, который располагался в гаражах. Там в условиях полной антисанитарии обрабатывали, варили, замораживали и готовили к продаже камчатского краба. В помещении нашли 3806 килограммов продукта.

- Были задержаны трое злоумышленников. Крабовая продукция является вещественным доказательством по уголовному делу, она передана на ответственное хранение. Затем по решению суда улики будут уничтожены, - рассказали «КП» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Деликатес незаконно выловили в Баренцевом море и привезли в кустарный цех, чтобы в дальнейшем отправить в центральные регионы России. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 36,7 миллионов рублей.

- В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - прокомментировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Из Мурманской области деликатес везли в центральную Россию. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Из Мурманской области деликатес везли в центральную Россию. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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