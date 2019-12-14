2019-12-14T12:15:52+03:00
Происшествия

В Заполярном упавшая с крыши школы наледь проломила школьнице голову

Девочкой занимаются нейрохирурги, а злополучную крышу обследовали при помощи квадрокоптера
Мария ПАШЕНКОВА
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Девочки шли с занятий, когда их накрыло наледью с крыши школы.Девочки шли с занятий, когда их накрыло наледью с крыши школы.Фото: Алексей ФОКИН
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Стали известны подробности ЧП, случившегося около 15.00 13 декабря в Заполярном. Напомним: на двух восьмилетних подружек, возвращавшихся с уроков домой, упала наледь с крыши школы №9. Привели к этому два фактора: халатность тех. кто отвечал за чистку кровли, и оттепель последних дней. Минусовая температура около 10 градусов мороза на Кольском полуострове резко сменилась потеплением до +1.

Одну девочку сразу увезли в больницу, а вторая обратилась к врачам через час. Травмы у обеих школьницы серьезные.

- У одной девочки открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости, ушибы. Указанные телесные повреждения расценивается как причинившие тяжкий вред здоровью. В настоящее время девочка находится в отделении нейрохирургии Мурманской областной больницы. У второй девочки ушиб мягких тканей головы, сотрясение ГМ. Телесные повреждения расцениваются как причинившие легкий вред здоровью. Девочка находится в хирургическом отделении Печенгской ЦРБ, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Отвечать за травмы девочек будет руководство школы и ответственные за чистку кровли. К слову, крышу обследовали при помощи квадрокоптера, чтобы точно узнать, насколько в запущенном виде она была.

Расследование дела находится на контроле руководителя регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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