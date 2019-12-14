2019-12-14T11:42:11+03:00
Происшествия

Прокуратура Мурманской области требует возбудить уголовное дело из-за наледи, упавшей на ребенка с крыши школы

Из-за халатности в больницу попала восьмилетняя девочка
Мария ПАШЕНКОВА
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Руководство школы в Заполярном могут наказать за не чищенную крышу.Руководство школы в Заполярном могут наказать за не чищенную крышу.Фото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 13-е ЧП произошло в Заполярном. Две подружки-школьницы шли с занятий домой, когда с крыши школы №9 на улице Космонавтов, 6а на них упала наледь с не чищенной крыши.

Одну девочку увезли в больницу прямо с места происшествия. Вторая обратилась за помощью врачей не сразу, а спустя час.

К школе сразу выехали следователи, также ситуацию взяли на контроль в региональной прокуратуре. Это может обернуться для руководства общеобразовательного учреждения серьезными проблемами.

- Прокуратурой Печенгского района по вышеуказанному факту направлены материалы в следственный отдел по городу Заполярный СУ Следственного комитета России по Мурманской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц школы № 9, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Сейчас уточняется, какие именно травмы получили девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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