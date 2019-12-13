2019-12-13T18:06:48+03:00
Происшествия

В Заполярном на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши школы

Ребенка срочно доставили в больницу
Мария ПАШЕНКОВА
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Наледь упала с крыши прямо на проходившую мимо дома девочку.Наледь упала с крыши прямо на проходившую мимо дома девочку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Декабрьская оттепель подводит коммунальщиков под монастырь: крыши не чищены, что приводит к беде.

За одну придется отвечать управляющей компании из Заполярного. Здесь днем 13 декабря с крыши упала наледь на восьмилетнюю девочку. По иронии судьбы - злополучным зданием стала школа.

- Пострадавшую доставили в приемный покой местной больницы, она находится в сознании, диагноз уточняется. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Заполярный, начата процессуальная проверка по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Обстоятельства несчастного случая выясняются, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Также стало известно, что пострадавшая шла с подругой. Ее тоже зацепила сосулька, но девочка не обратилась сразу к врачам - необходимость в этом возникла только через час после случившегося.

Напомним: 12 декабря такая напасть случилась в Мурманске. Здесь на улице Комсомольская наледь свалилась на голову мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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