В Мурманске на голову мужчине упала наледь

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-13T11:11:47+03:00

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На Кольский полуостров наступает обещанная синоптиками оттепель, а это значит, что не только можно снять свитера, но и стараться не гулять в непосредственной близости от домов. С крыш зданий начинает сползать тяжелые глыбы неубранного жилищниками снега.

- Инцидент произошел утром 12 декабря у дома №4 по улице Комсомольской в Мурманске. На мужчину и стоящий рядом автомобиль упал кусок наледи. Случилось это во время уборки крыши рабочими. Ленточные ограждении имелись, но избежать происшествия не помогли, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Пострадавший обратился в травмпункт, откуда его с подозрением на черепно-мозговую травму отправили в областную больницу. Однако опасения не подтвердились и мужчину отпустили домой. В следкоме начали процессуальную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в ходе которой следователи дадут оценку действиям сотрудников, ответственных за чистку кровли. Насколько серьезность полученных травм пострадавшим определит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU