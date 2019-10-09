В Мурманске убийца новорожденной дочери сама пыталась сделать аборт и несколько дней прятала тело ребенка в квартире

Даже следователи называют это дело нетипичным для Мурманска. В Уголовном кодексе оно считается не самым тяжким, говоря профессиональным языком, «привилегированный состав», но по общественному резонансу – взрыв в городе. В последний раз в заполярной столице мать убила дитя после родов в 2014 году.

Розовое полотенце

- Это вам не 90-е. Тогда такое случалось часто. Сейчас для Мурманска это редкое преступление, - говорят следователи.

Вечером 10 июля дворник чистил бак мусоропровода дома № 38 на улице Капитана Орликовой. Внимание его привлекло розовое полотенчико, в котором лежал серо-розоватый комок. Находка была страшной – в тряпку было завернуто тельце новорожденной девочки. На место срочно приехали полиция и следователи.

Мать ребенка нашли сразу – она жила в этом же подъезде. Женщина не стала отрицать вину и рассказала, как решилась на такой грех.

Тело девочки в мусором баке нашел дворник. Фото: СКР по Мурманской области

33-летняя Ольга (имя изменено) попала в сложную ситуацию. С мужем развелась, он уехал в другой город. На руках остались дети: пятилетняя Ксюша и четырехлетний Паша. Денег не хватало, женщина работала в магазине за небольшую зарплату, а после и вовсе уволилась. Жили в обычной квартире практически без ремонта. В той же ванне, где будет совершено преступление, голые стены – ни плитки, ни панелей.

Вместе с Ольгой и детьми жили еще отец женщины и ее брат. В соседней квартире – сестра.

На личном фронте мурманчанки после развода все было грустно. Правда, в ее жизни появился Анатолий, с которым она иногда переписывалась в «ВКонтакте», да были редкие интимные встречи. Только прошлой зимой мужчина удалил страницу в соцсети и пропал – не нашли его до сих пор, а в декабре Ольга узнала, что беременна от него.

Скрывала живот от родных

Она сразу поняла, что ребенок ей не нужен – куда еще один рот, если остальных кормить нечем? Семья и так была на учете социальных органов как малоимущая. В консультацию северянка не пошла, хотя там могла получить там направление на бесплатный аборт. Но Ольга решила сделать его дома сама. Но как бы женщина не старалась, ребенок выжил. Восемь месяцев мурманчанка скрывала свое положение. О нем не знали даже родственники. Только потом они заметили округлившийся живот, который уже было невозможно прятать под одеждой.

7 июля Ольга родила здоровую девочку. Когда почувствовала, что пришло время, заперлась в ванной комнате. Малышку женщина рожала прямо в воде. А затем там же и утопила.

Когда настали роды, Ольга заперлась в ванной комнате. Никто из родственников ничего не слышал. Фото: СКР по Мурманской области

- Как мать пояснила позже, девочка родилась живой, но сделала буквально несколько вздохов и погибла, - рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по городу Мурманску СУ СКР по Мурманской области Иван Тимохин. – В этот момент в квартире находились старшие дети, отец и брат женщины. Но никто ничего не слышал.

Ничего не заметили и соседи. Кстати, они потом сказали, что семья вполне обычная, мать на детей не кричала, не била. Тельце дочери Ольга спрятала в тряпки. Несколько дней труп лежал в квартире, и только потом его выкинули в мусоропровод.

Трагедии можно было бы избежать, если бы женщина сразу пошла в консультацию или отказалась от девочки в роддоме. Но она очень боялась общественного осуждения, что люди будут показывать пальцем, мол, нагуляла ребенка. Ольге было стыдно...

Привилегированный состав

На время расследования уголовного дела Ольгу отпустили домой к детям. Но женщина сама предложила, чтобы Паша и Ксюша пожили пока в центре помощи детям. Боялась, что над ней устроят самосуд и заденет детей – в Мурманске в первое время только и говорили о детоубийце.

Брат и сестра первое время очень переживали, что их разлучили с мамой и они вынуждены жить в казенном доме. Но дети все же быстро привыкают к смене обстановки.

- Мы ждали приговора, чтобы понять, как действовать дальше. Желание забрать детей изъявил их отец. Хотя он находится в другом регионе и испытывает финансовые трудности. Также опеку могли оформить другие родственники, - рассказывает уполномоченным по правам ребенка Борис Коган.

Свою вину Ольга не отрицала. Фото: СКР по Мурманской области

Впрочем, вопрос, кто будет растить детей, кажется решен. Вместо максимального наказания в пять лет лишения свободы Ольга получила только часть срока. Сыграли в плюс признание вины, то, что у северянки был послеродовая травма.

- Первомайский районный суд Мурманска приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На основании ст. 82 УК РФ отбывание наказание отсрочено до достижения несовершеннолетних детей, 2012 и 2013 годов рождения, 14-летнего возраста, - сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Как пояснили «КП» следователи, Ольга может и не сесть за решетку. Если за эти годы она будет хорошо заботиться о Паше и Ксюше, не совершит больше преступлений, то останется на свободе. Только после всех событий семье лучше всего будет переехать.