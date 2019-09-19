Чиновница, требующая денег с родителей сбитого ей мальчика, сама попала в больницу

На заседании в Октябрьском районном суде, где рассматривали дело Хоруженко против Ширшовых, нет одного из главных игроков. Хотя именно ее появления в зале ждали с особенным интересом.

Напомним, год назад в Юркино бывшая сотрудница минобразования Мурманской области Лилия Хоруженко на своем Volkswagen Tiguan сбила 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. Тогда признали, что вины в аварии женщины нет. Спустя год она обратилась в суд, чтобы взыскать с семьи мальчика 100 тысяч рублей – во столько эксперты оценили ущерб, причиненный машине.

Судебный процесс привлек большое внимание со стороны СМИ и общества. Не в последнюю очередь потому, что Лилия Германовна в министерстве курировала вопросы профилактики аварий с участием детей. После первой встречи в суде водителя и семьи мальчика об писали едва ли не все крупные СМИ.

Поэтому 19 сентября Хоруженко в суд уже не пришла.

- Насмотревшись новостей, она распереживалась и попала в больницу с предварительным диагнозом гипертонический криз, - сообщил на заседании адвокат Лилии Хоруженко Александр Шумский. – Суд не место для шоу и балагана.

Заседание просили отложить из-за неявки представителя истца, но все дело состоялось.

Первым свидетелем вызвали самого Генриха. Ему пришлось еще раз вспомнить, как прошел тот жаркий несчастливый для него июльский день. Мальчик катался на велосипеде с друзьями. Возвращался с ними с речки и решил заехать домой перекусить. Родители попросили переодеть мокрую одежду после купания. Поэтому Генрих задержался, а остальные мальчишки уехали.

После он стал их догонять и выехал к злополучной асфальтированной дороге, на которой его сбили.

- Я ехал с Малинового переулка, остановился у асфальта. Посмотрел налево – никого, посмотрел направо и сразу удар. Я всегда смотрю, я же не глупый, не хочу, чтобы меня сбила машина. Почувствовал удар в голову. Перед глазами пошел белый фон. Я почувствовал что умер, - рассказал Генрих. – Эта женщина не помогала мне, а только кричала: «Не кричи!»

На суде он доказывал, что ехал медленно и не выезжал на дорогу (изначально последний факт фигурировал в показаниях, которые инспектор ГИБДД оформил в присутствии папы мальчика).

- Дети врать не будут. Я сам многодетный отец, - пояснил один из сотрудников Госавтоинспекции суду.

У стороны обвинения иная версия – Лилия ехала медленно, а мальчик выскочил на дорогу. В пику этому родители Генриха сообщают, что почти все Юркино – жилая зона. И преимущество должно быть именно у пешеходов. А никак не у водителя. Не случайно у дорог стоят знаки ограничения скорости 20 км/ч и предупреждения о детях.

В суд были вызваны и инспекторы ОГИБДД по Кольскому району, которые оформляли ДТП. Их показания нужны были не случайно. Дело в том, кто к схеме аварии нашлись претензии. Элементарно на ней не указано место столкновения. Также участники процесса пытались установить, кто же в кого врезался. Подсказать это может только экспертиза, ведь свидетелей аварии нет. Лишь соседи Ширшовых по переулку слышали голоса Генриха и Лилии сразу после аварии, но сначала подумали, что это родители успокаивают капризного ребенка, поэтому сразу не вышли за забор, чтобы посмотреть, что происходит.

- Лилия вела себя отчужденно, как мне показалось. А Генрих переживал, что у него выбиты передние зубы и что он теперь будет некрасивый, - рассказала соседка Марина.

Родители Генриха сами заказали экспертизу, чтобы разобраться в деталях аварии. Но суд пока не принял решение, приобщать ли ее к делу.