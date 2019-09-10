Мурманское кладбище расширят на 6 гектаров, а в Никеле и Заполярном сделают новые

О том, что в Мурманской области серьезно обозначилась проблема с кладбищами, говорят не первый год. Дело не только во внешнем виде или слишком появлении медведей на погостах. Просто мест для захоронений становится все меньше.

Мурманск и Междуречье - расширение

Ответственным за решение проблемы назначили заместителя губернатора Евгения Никору. Он собрал проблемы по муниципалитетам. Например, в Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Оленегорске и Никеле нужно строить новые кладбища, в других муниципалитетах – расширять существующие.

На все работы нужно не меньше миллиарда рублей. По некоторым городам уже начинается работа.

Так, объявлена закупка на выполнение работ по строительству объекта: "Городское кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра". Говорят простым языком, хотят расширить уже существующий погост. Сразу на почти шесть гектаров.

Сейчас этот участок не застроен – здесь лес. Находится он в километре на юго-восток от центрального входа существующего городского кладбища, к северу от дороги на 1-8 секторы существующего городского кладбища.

Проектная документация для объекта уже готова, осталось перенести все с бумаги на местность. Просто не будет: местность эта не ровная, а под наклоном. Поэтому придется потрудиться.

Впереди вырубка кустарников, устройство водоупорного слоя из геомембраны и создание водоотвода, создание дороги, наружного освещения и многое другое.

Закончить все работы, в том числе и приемку, должны до 18 октября 2021 года. При этом подготовка должна завершиться уже 24 декабря этого года. На расширение городского кладбища потратят почти 282 миллиона рублей, все они заложены в бюджет Мурманска.

В Междуречье тоже будут расширять кладбище. Сейчас объявлена закупка на выполнение проектно-изыскательских работ, на которые выделили 1,3 миллиона рублей. В документации отмечается, что первые захоронения на кладбище появились еще в 1938 году. Чтобы решить проблему с нехваткой мест, по крайне мере, на какое-то время, под кладбище решили отвести еще 3,4 гектара.

Никель и Заполярный - начать с нуля

А вот в Никеле нужно новое кладбище. Его построят в районе 3 километра автодороги Никель-Приречный. На первый этап строительства нужно 9 миллионов рублей. Общая площадь земельного участка, которое займет кладбище – чуть больше 7 гектаров

Новые места для захоронений появятся и в Заполярном. Расположатся они в 200 метрах по направлению на юго-запад от существующего кладбища на 3,7 гектаров. На территории сделают стоянку для машин, оставят зеленую зону, каналы и отведут место для административных зданий. Цена вопроса только корректировки документации проекта – 833 тысячи рублей.

Напомним, что в ближайшее время в Мурманской области должен открыться первый крематорий. Создает его индивидуальный предприниматель на Мурманском городском кладбище. Работы обещают закончить к 2020 году.