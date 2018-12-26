В Мурманской области будут решать проблему нехватки мест на кладбищах

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-26T10:40:08+03:00

Проблема с кладбищами Заполярья обозначилась еще несколько лет назад. Фото: архив "КП"

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В Мурманской области есть проблема, которая назревала уже давно. Речь идет о кладбищах. На них все труднее найти места для захоронений, а внешний вид далек от идеала.

По указанию губернатора региона, ответственность за решение проблемы легла на плечи заместителя Евгения Никоры. На прошедшем в середине декабря форуме СМИ Марина Ковтун отметила, что крематорий в Заполярье точно не появится, а, значит, надо думать, что делать с кладбищами.

Евгений Никора уже провел селекторное совещание с главами муниципальных образований. У каждого были свои темы для разговора. Например, в Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Оленегорске и Никеле вовсю думают над строительством новых кладбищ. Здесь даже разработали и провели государственную экспертизу проектной документации. Осталось только выделить на всё про всё 1, 3 миллиарда рублей. А вот в других городах думают о приведении мест захоронений в порядок.

- Большое внимание проблеме сноса пустующих зданий, зачастую находящихся в аварийном состоянии и влияющих на качество и безопасность городской среды. Для этого требуются значительные финансовые затраты. Стоимость сноса многоквартирного дома напрямую зависит от типа и сложности конструкций, удаленности сносимого объекта от полигонов, - уточнили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Также в некоторых городах региона есть проблемы с дорогами к кладбищам - они находятся в плачевном состоянии, при этом некоторые из них бесхозные, а потому, отремонтировать их - задачка со звездочкой.