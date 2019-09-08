8 сентября - выборы губернатора Мурманской области-2019

Наступил единый день голосования. Это значит, что сегодня по всему Заполярью открылись избирательные участки, и северяне могут решить, кто будет править на политической арене региона ближайшие несколько лет. В территориальном избиркоме насчитали почти 590 тысяч жителей Мурманской области, которые могут исполнить свой гражданский долг.

Кого выбираем

Сегодня, 8 сентября, мы выбираем губернатора Мурманской области. Кандидатов на этот пост шесть: Андрей Чибис, Максим Белов, Виталий Измайлов, Геннадий Тупикин, Михаил Антропов и Василий Буров.

К слову, традиция выбирать губернаторов от народа возродилась в 2014 году. До этого глав региона — Дмитрия Дмитриенко и Марину Ковтун — назначал президент. Явка в 2014-м составила почти 30%.

Также в ряде муниципалитетов пройдут выборы в Совет депутатов. Речь идет о Мурманске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, Апатитах, Зеленоборском, Зареченске, Коле, Мурмашах, Пушном, Ревде, Печенге, Никеле, Корзунова, Варзуге. После, когда состав горсоветов будет сформирован, из числа парламентариев выберут глав образований. Например, в Мурманске — главу администрации и главу города.

Кстати, северяне на участках смогут голосовать не только за политику. Но и за благоустройство. Так, мурманчанам предложат 24 зоны отдыха, чтобы определить, где провести работы в первую очередь.

Интересные детали

Напомним, что в отдаленных уголках полуострова голосование уже прошло. Сюда члены избирательной комиссии добирались на вертолете и дрезине. Иначе до точек, где находятся оленеводы со стадами или военнослужащие на службе просто не добраться. Например, так отрезан от цивилизации Восточный Кильдин, маяк в Териберке или села Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро.

Также избирательные участки открылись на 148 судах и военных кораблях. В том числе и на сухогрузе «Иван Лопатин», который был продан с аукциона и уже скоро уплывет от Мурманского морского пароходства. Но формально еще числится нашим.

Не все северяне знают свой избирательный участок. Кстати, в области их 412. Проверить, куда идти голосовать, можно просто: позвонить в избирком или на его сайте самому ввести данные и узнать адрес. Комиссии будут находиться в школах, домах творчества и даже детских садах. А вот пунктов на железнодорожных вокзалах или аэропортах, как это было еще несколько лет назад, уже нет. Зато в Апатитах, например, предусмотрительно создали запасные участки на случай ЧП. Если все пойдет не по плану, проголосовать можно будет… в маршрутках.

КСТАТИ

Отдельный вопрос, что делать, если заметишь нарушения на участках и не только? Хотя хочется верить, что сегодня обойдемся без них. Сообщить об этом можно по телефону горячей линии избирательной комиссии (8152) 45-90-07 или в полицию.

Напоминаем, что избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Не забудьте паспорт! А всем, кто голосует впервые в жизни, дадут памятные открытки.