В Мурманской области насчитали почти 590 тысяч избирателей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-11T11:58:09+03:00

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8 сентября в Мурманской области состоится единый день голосования. Напомним, северяне будут выбирать нового губернатора региона, а также в разных муниципалитетах пойдут местные выборы. Так, в Мурманске - депутатов горсовета.

В территориальном избиркоме посчитали, сколько жителей области смогут отдать свои голоса 8 сентября.

- На 1 июля 2019 года численность избирателей составила 589 813 человек. Больше всего в Мурманске - 236 713 человека, 44746 - в Апатитах с подведомственной территорией, 23811 - Кировске, 37711 - Мончегорске, 22818 - Оленегорске, 45157 - Североморске, 38984 - Кандалакшском районе, 32508 - Кольском районе, - пояснили в избирательной комиссии.

Напомним, прием документов от кандидатов в губернаторы Мурманской области уже закончен. А вот в Совет депутатов Мурманска продолжается. Некоторые избиратели находятся в труднодоступных уголках полуострова, например, в отдаленных воинских частях, на маяках или как оленеводы - в тундре. Для них будут созданы отдельные участки, а члены избирательной комиссии прилетят на вертолете.

ИСТОЧНИК KP.RU