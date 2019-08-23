Всемирный потоп: в Мурманске обсуждают последствия грозы

Нет ничего удивительного в летней грозе. Но ливень, случившийся в Мурманске 22 августа, показался горожанам настоящим бедствием. «Комсомолка» собрала самые яркие и плохие последствия Всемирного потопа, как его уже окрестили северяне.

Гроза подбиралась к Мурманску два дня. Но только в этот четверг наконец дошла до города. 22 августа стало двенадцатым по счету жарким днем за лето, когда воздух прогрелся более +20 градусов. И сложились все условия для грома и молний. Кстати, это четвертая гроза в этом году, до нее было двухмесячное затишье.

В Мурманске в троллейбус попала молния.Видео: vk.com/murmanskgroup

- Но после 14 часов небо начало кипеть и над городом. Меньше, чем за час нас плотно затянуло, начиная с севера и центра города нас начало заливать, всё это сопровождалось грозой и градом. Представление с небольшими перерывами продолжалось почти 4 часа: грозы стихли только в половину седьмого вечера. Это была одна из самых продолжительных и интересных гроз за последние годы, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

Спасайся, кто может!

В Мурманске выпало 18 миллиметров осадков! Дороги превратились в реки, ведь ливневки не справлялись. Более того, у некоторых колодцев образовались водовороты, и вода выходила обратно.

Даже в помещениях оказалось не так просто укрыться от дождя. Во время грома и молний тряслись лифты в домах и деловых центрах так, что люди всерьез пугались. В торговых центрах и магазинах пришлось закрыть некоторые точки, так как с потолка текла вода. Так, в еще не открывшейся «Плазме», где двери для посетителей хотели открыть сегодня. Но из-за сильного дождя потекла крыша, и с потолка полился настоящий душ.

Сегодня открытие нового торгового центра. Интересно, проблемы успеют устранить? Фото: vk.com/pvm51.

А на проспекте Кольский дождь размыл грунт под строением, где находился охранник автосалона. Образовался небольшой сель, будка упала с высоты и разрушилась. Хорошо, что мужчина, находившийся внутри, выжил.

У многих мурманчан после 22 августа есть теперь красивые снимки молний над городом. Одна из них попала в ЛЭП, что вполне привычное явление — такие объекты оснащены специальной защитой.

К счастью, происшествие с будкой обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

По сообщениям горожан, молния зацепила даже троллейбус с пассажирами — им пришлось выходить не на остановке, потому что машина дальше не смогла следовать.

Без воды и света

Как часто бывает во время грозы, жителям некоторых населенных пунктов пришлось посидеть без света. Например, пропало электричество в Мурманске, Североморске.

- Все прекращения передачи электроэнергии в данный период носили кратковременный характер (порядка нескольких секунд). В энергокомпании проводится непрерывный мониторинг фактических метеоусловий, - пояснили в мурманском филиале «Колэнерго».

Около шести вечера грозовой фронт произошел вблизи реки Лавна, где выбило водозабор и остановились насосы.

Затопило троллейбус в Мурманске.Видео: vk.com/murmanskgroup

- Без холодного водоснабжения остался жилой район Абрам-мыс. Всего 15 многоквартирных домов и 1483 жителя. В том числе четыре социально-значимых объекта: школа №16, поликлиника №1, дом культуры «Первомайский», детский сад «Солнышко». В 19.40 холодное водоснабжение в жилой район Абрам-мыс восстановлено, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

А вот огородников расстроил град, который сопровождал грозу. Напомним, на днях он выпал в Кандалакше. А вчера он ударил по трассе «Кола» вблизи Мончегорска. Да так сильно, что автолюбители предпочли остановиться и переждать это природное явление. Впрочем, то же самое пришлось сделать водителям общественного транспорта в Мурманске. Здесь на улице Беринга встали автобусы и маршрутки, которым вода чуть ли не доходила до фар.