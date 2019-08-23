2019-08-23T11:30:11+03:00
Происшествия

В Мурманске из-за сильного ливня уплыла будка с охранником

Землю под постройкой размыло водой
Мария ПАШЕНКОВА
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Грунт под будкой размыло, и она рухнула с высоты. Фото: vk.com/murmansk_dtpГрунт под будкой размыло, и она рухнула с высоты. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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22 августа Мурманск более чем обильно умылся ливнем. Если судить по соцсетям, то в городе случился почти апокалипсис: машины тонули на дорогах, где асфальт едва угадывался под водой, молнии сверкали и били в ЛЭП, в крупных торговых центрах затопило магазины.

А на проспекте Кольский случилось ЧП: здесь ливень размыл грунт, на котором стояла будка с охранником одного из автоцентров со стороны "Форума". Постройка потеряла под собой опору и в буквальном смысле слова поплыла. В этот момент внутри находился мужчина, следящий за порядком. К большому счастью он смог спастись из будки, пока так не разрушилась после падения с высоты.

Сразу после происшествия место у автосалона выглядело как после войны. Машины пришлось перегонять на более безопасное место, чтобы они не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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