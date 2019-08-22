2019-08-22T16:25:00+03:00
Общество

Гроза в августе: В Мурманске град и перебои с электричеством

Сообщения о стихии приходят со всей области
Елена МОЛОДЦОВА
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Чернота надвигающаяся с северо-запада разразилась над Мурманском проливным дождем. Фото: Виталий ШнурЧернота надвигающаяся с северо-запада разразилась над Мурманском проливным дождем. Фото: Виталий Шнур
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- Юху! Обалденная гроза! Мы промокли до нитки, - такими комментариями встретили неизбалованными грозами северяне накрывшую столицу Заполярья и окрестности непогоду.

Синоптики обещали ливни с громом и молнией еще вчера, 21 августа. Однако капризная северная погода решила перенести удар стихии на 22 августа. Правда, о том, что гроза будет северян предупредили часа за два до того, как ливануло.

- Грозоотметки уже и на северо-западе области. Буквально за час к северу от города выросли мощные кучево-дождевые облака, сообщает группа «Погода в Мурманске». - Над самой столицей Заполярья похоже кто-то развел тучи руками. Иного объяснения найти трудно: почему везде облачность активно растет, а у нас нет даже мелкой кучевки.

Федеральную трассу "Кола" засыпало градом. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Федеральную трассу "Кола" засыпало градом. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Правда, вскоре это недоразумение было исправлено. Непогода накрыла и областной центр и его окрестности. А в Мурманске, Поляроном, Оленегорске и Коле на голову вместе с дождевыми струями посыпался и крупный град. К тому же, гроза оказалась настолько мощной, что начались проблемы с электричеством. Мурманчане в соцсетях жалуются на проблемы с Интернетом и телефонной связью.

В Полярном прошла гроза с градом и ливнем.Автор: Анастасия Шпитько! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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